"Exista niste indicii foarte serioase ca acest text de lege, in masura in care el ar fi adoptat, ar fi neconstitutional. Ca ar leza articolul 11 din Constitutie, in masura in care nu ar asigura o protectie efectiva cetatenilor, asa cum ne-am angajat noi prin Conventia de combatere a coruptiei din 2003, de la New York. Prin urmare, statul roman trebuie sa isi indeplineasca, cu buna credinta, angajamentele pe care le-a luat si sa asigure si o protectie efectiva cetatenilor impotriva coruptiei. Este semnatar al acestei Conventii", a declarat Augustin Lazar, citat de digi24.ro.

Chestiona daca a mai vazut "asa graba" in modificarea legislatiei penale, raspunsul procurorului general a fost: "Evident ca niciodata nu a fost o asemenea graba in discutarea, in analizarea unui text de lege, dar niciodata nu a fost vreo tentativa de a dezincrimina o fapta grava asa cum este abuzul in serviciu. Si va rog sa observati ca noi am intrat in Uniunea Europeana cu gandul ca adoptam cadrul legal al lumii civilizate, iar functionarii publici si alesii se vor orienta dupa acest cadru legal, sa-l respecte. Ei bine, in mod surprinzator, aparenta acum este aceea ca legile s-ar face dupa moravurile sau naravurile inculpatilor si nu dupa standardele pe care noi trebuie sa le adoptam ca stat al Uniunii Europene".