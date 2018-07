"PNL nu va vota propunerea de modificare a Codului penal astfel cum a trecut in Senat si din sedinta Comisiei speciale. (...) PSD - ALDE, nesocotiti Regulamentul Camerei, Constitutia Romaniei, tratatele la care Romania a aderat, Conventia de la New York pe care ati ratificat-o in anul 2004, dar cel mai important lucru nesocotiti interesele cetatenilor, nevoia de siguranta a cetateanului, asa cum nesocotiti si nevoia de securitate sociala a fiecaruia dintre noi. (...) PNL nu poate sa voteze un astfel de proiect legislativ, nu poate sa gireze un astfel de demers, care inca o data protejeaza in exclusivitate interesele infractorilor. Vom ataca la CCR aceasta lege de modificare si va garantez - Curtea Constitutionala ne va da dreptate, pentru ca textul normativ (...) are si o calitate slaba execrabila, contine texte neclare, contrarii, paralelisme", a spus Ioan Cupsa, la dezbaterile generale asupra Codului penal, informeaza Agerpres.

El a spus ca "firul rosu" al acestor modificari este ca se urmareste sa se protejeze interesele infractorilor si nu siguranta cetateanului.

"Cui foloseste acest demers legislativ? Cui foloseste protectia excesiva pe care dvs o acordati infractorilor? Foloseste cumva domnului Dragnea, domnului Tariceanu, altor lideri PSD-ALDE?", a intrebat liberalul.

Si deputatul USR Stelian Ion a criticat propunerile de modificare a Codului penal.

"Am avut 50 de ani un model in care liderul suprem era un cizmar cu patru clase. De ce nu am putea avea un model propus de PSD in care infractorii, hotii, golanii sa conduca aceasta tara? Este propunerea dvs. Noi ne vom opune din rasputeri unui asemenea model pe care il propuneti dvs. (...) Nu e vorba doar despre Liviu Dragnea, care incepe sa devina un substantiv comun cum este Hagi Tudose sau incepe sa devina un simbol, asa cum a fost in literatura Dinu Paturica, ci de foarte multi baroni locali, jupani care si-au pus in buzunar intreaga tara si care doresc prin modificarile acestea la Codul penal sa scape de raspundere", a spus Stelian Ion.

Liderul deputatilor UDMR, Attila Korodi, a aratat ca, in cazul in care amendamentele propuse de Uniune nu vor fi adoptate, parlamentarii formatiunii nu vor sustine proiectul.

"Ieri, in comisia de specialitate, am depus un set de amendamente care credem ca este nevoie sa fie adoptate ca si Codul penal sa fie in concordanta cu deciziile CCR. Speram ca aceste amendamente (...) sa fie adoptate in plen pentru ca altfel nu avem cum sa sustinem adoptarea finala a Codului penal", a spus Attila Korodi in plen.

Deputatul PSD Florin Iordache s-a aratat sceptic ca un atac la CCR va avea succes.

"Il puteti ataca, este dreptul dumneavoastra, dar asta nu inseamna ca veti si avea dreptate. (...) Din punctul nostru de vedere, in ultima perioada, zecile si sutele de oameni care in final au fost achitati ne-au creat o mare problema si de aceea am considerat ca modificarea Codului penal trebuie sa fie in concordanta cu deciziile Curtii, cu Codul de procedura penala", a mentionat Iordache.

Deputatul PSD a mai sustinut ca legile Justitiei vor fi promulgate in urmatoarele doua saptamani.

El i-a indemnat pe deputati sa voteze proiectul de modificare a Codului penal.

"Cei care cu adevarat au incalcat legea vor raspunde, nu vor raspunde cei carora li s-au facut degeaba dosare, cei care au trebuit ani de zile sa-si dovedeasca nevinovatia. (...) Daca cineva este vinovat, foarte bine, sa mearga in fata instantei pe niste probe certe, dosare reale, nu pe niste dosare inventate si o reglare de conturi. Va indemn cu toata increderea si cu toata responsabilitatea sa votati acest Cod penal, pentru ca vrem sa revenim odata la normalitate in Romania", a conchis Iordache.