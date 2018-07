"Suntem cumva la capat de drum, un capat de drum pe care oarecum ni l-am asumat, acela de elabora legile justitiei, ultima dintre ele, 304/2017, cred ca CCR va respinge astazi definitiv (sesizarea – n .r.) si in aceste conditii va fi promulgata de presedinte. (...) V-am spus, aratati-mi un singur articol care creaza probleme sau ataca independenta. N-ati reusit. Permanent ati atacat la Curte, ati cautat tot felul de subterfugii. Repet, legile justitiei vor fi, in urmatoarele doua saptamani, adoptate definitiv. Codul de procedura civila deja l-ati atacat. La atacat la Curte va pricepeti, dar nu prea va iese pentru ca nu aveti argumente. (...)", a spus Iordache, potrivit Digi24.

Acesta a mai spus ca PSD si-a propus inca din campania electorala din 2016 sa stopeze abuzurile prin modificarea Codurilor penale.

"Noi ne-am propus inca din campania electorala sa stopam abuzurile, am spus ca cei care au incalcat cu adevarat legea sa raspunda, dar nu pe presupuneri, pe simple declaratii de martor sau pe niste ac care apoi sunt restrase in instanta, oamenii sa fie cercetati si apoi achitati. In ultima periaoda, zecile si sutele de oameni care au fost achitati ne-au creat o mare problema si de aceea am considerat ca modificarile la Codul penal sa fie cu deciziile Curtii si Codul de procedura penala”, a adaugat acesta.