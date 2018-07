"A trecut un an de la debutul programului de sprijin financiar pentru nou-nascutii parintilor bucuresteni, in valoare de 2500 lei, oferit de Primaria Capitalei. Fiind si mama a trei copii, stiu si inteleg cat de important este ajutorul, inclusiv financiar, de care au nevoie familiile, atunci cand vine pe lume un bebelus. De aceea, am dorit ca si noi, ca autoritate locala, sa fim alaturi de bucurestenii care devin parinti.

Pana in prezent, 21.089 de nou-nascuti au primit cate 2.500 lei fiecare, ceea ce inseamna ca Primaria Capitalei a acordat acestor familii 53 milioane lei, adica aproximativ 12 milioane de euro.

Dintre acesti bebelusi, 53% au fost baietei si 47% fetite. Dupa sectorul unde au parintii adresa parintii, situatia este urmatoarea:

Sectorul 1 : 14%

Sectorul 2 : 18%

Sectorul 3 : 22%

Sectorul 4 : 17%

Sectorul 5 : 11%

Sectorul 6 : 18%

Cei 2500 de lei pot fi folositi pentru orice cheltuiala necesara nou-nascutilor : hainute, pampersi, carucior, lapte, medicamente, produse de ingrijire, etc", a scris Gabriela Firea pe Facebook.