"Nu am discutat lucrurile acestea (candidatura pentru Cotroceni - n.r.) in partid, nu am decis nicio candidatura, atata timp cat nu am lansat programul politic si nu am finalizat structurarea partidului, nu am discutat despre strategia de candidaturi. Cand vom lua decizia, vom anunta", a spus Dacian Ciolos.

Fostul premier si-a exprimat speranta ca viitoarele alegeri nu vor fi viciate, intrucat pentru alegerile din anul 2016 guvernul sau a pus la punct si au fost folosite instrumente care "ar trebui sa elimine multe din riscurile de a vicia alegerile, instrumente care sa asigure transparenta procesului si care sa evite votul multiplu".

Dintre acestea, au fost mentionate utilizarea tabletelor care au camera video si care permit inregistrarea in timp real al fiecarui votant, eliminandu-se votul multiplu, dar si tabletele cu camere de luat vederi care urmaresc procesul de numarare a voturilor, dupa inchiderea sectiilor de votare.

"Eu sper sa nu ajungem la alegeri cu actuala majoritate parlamentara sau cu actualul guvern. (...) Eu cred si sper sa existe o majoritate de oameni politici in parlament care sa constientizeze faptul ca asa cum se deruleaza lucrurile in momentul de fata, ne duce in prapastie. Nu vorbesc doar de legile justitiei, doar de incompetenta oamenilor care sunt acolo, ci ma gandesc si la situatia economica pe care o avem", a completat Dacian Ciolos, potrivit Digi24.

De asemenea, acesta a subliniat faptul ca situatia economica, daca nu va inregistra o revigorare prin niste masuri care sa fie luate de Executiv, risca sa duca Romania in situatia in care prezenta crestere economica sa nu se vada in buzunarul romanilor, ci si sa nu mai avem nici crestere economica.

"Eu cred ca e esential ca ceea ce a inceput deja, cu discutiile privind aceasta motiune de cenzura, sa continue in toamna si sa gasim o solutie prin care sa avem un guvern care nu doar sa asigure in conditii bune responsabilitatea Romaniei in calitate de presedinte in exercitiu al Consiliului Uniunii Europene, in primul semestru de anul viitor, dar si care sa fie in masura sa ia niste decizii prin care sa opreasca degringolada din domeniul economic", a spus Ciolos.

Fostul premier a mai spus ca se vorbeste foarte putin despre economie, in timp ce inflatia continua sa creasca, puterea de cumparare a romanilor scade, iar datoria publica creste si investitiile private sunt din ce in ce mai reduse.

Dacian Ciolos a fost prezent la Timisoara, unde Platforma Romania 100 impreuna cu comunitatile locale RO100 Timisoara au organizat o dezbatere despre viitorul Banatului, prioritatile reale ale cetatenilor si despre cum pot influenta agricultura, mediu, turismul si educatia dezvoltarea regiunii in urmatorii ani.

Dezbaterea face parte dintr-un proiect amplu de consultare nationala pentru viitorul tarii - „Intrebam Romania Impreuna”.

Fostul premier a mai spus ca a lansat acest ciclu de dezbateri cu rol consultativ, in cadrul carora sa afle opiniile cat mai multor cetateni, care sunt prioritatile si modalitatile de a schimba lucrurile in Romania.

"Pregatim, dincolo de actiunile civice, si un program politic pentru un viitor partid politic. Ne intereseaza ca din dezbaterile acestea civice sa extragem anumite idei pe care sa le folosim in programul politic pe care o sa-l lansam la toamna", a precizat Ciolos.