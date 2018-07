"In mod rusinos, Guvernul a trimis un secretar de stat care le-a cerut reprezentantilor din Azerbaidjan si Bosnia – Hertegovina sa ceara stoparea inscrierii Rosiei Montane in patrimoniul UNESCO in timp ce alte tari argumentau ca «este o ocazie unica pentru a prezerva patrimoniul tarii pentru viitoarele generatii»", arata USR prin intermediul unui comunicat.

"Este cel mai rusinos moment al Romaniei de cand este membra UNESCO. Toate statele aveau de gand sa voteze pentru includere, nimeni neavand nimic de obiectat in acest sens. Nimeni, in afara de Romania. Interesele unor corporatii si ale unei clase politice vandute inca de acum 20 de ani au fost mai importante decat interesul national. Guvernul, prin aceasta miselie, a tradat interesele Romaniei", a declarat senatorul USR Vlad Alexandrescu, care a fost prezent la dezbaterile Comitetului Patrimoniului Mondial UNESCO din Manama in calitate de membru al Comisiei UNESCO din Parlamentul Romaniei.

USR subliniaza ca situatia Romaniei este fara precedent, fiind singurul stat care a militat pentru ca un sit al sau de exceptie sa nu intre in aceasta lista. Decizia Guvernului ingroapa Rosia Montana pentru o lunga perioada de timp, iar sansele salvarii scad cu fiecare zi care trece, mai mentioneaza sursa citata.



"Avem un stat acaparat de o gasca de ticalosi care nu dau doi bani pe importanta patrimoniului. Tot ce vor e sa ne lase naibii in pace UNESCO cu ideile lor, sa facem un crater peste Rosia Montana ca sa isi poate umple ei buzunarele. Normal ca si restul statelor stiu acest lucru, nu toti sunt la fel de “profesionisti” precum guvernul nostru", a precizat senatorul USR Vlad Alexandrescu.