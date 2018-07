"Va solicitam, in numele Partidului National Liberal, suspendarea procesului legislativ in cazul modificarilor aduse Codului penal si a celor care vor viza, eventual, Codul de procedura penala, pana la pronuntarea Comisiei Europene pentru Democratie prin Drept (Comisia de la Venetia) asupra solutiilor legislative propuse. Va adresam prezenta solicitare pentru a actiona, in calitate de presedinte al Senatului/presedinte al Camerei Deputatilor si de lider al coalitiei parlamentare PSD-ALDE, in acord cu interesele statului roman. In caz contrar, continuarea demersului de modificare a legislatiei in domeniul penal prin ignorarea tuturor semnalelor primite risca sa aduca grave prejudicii tuturor cetatenilor romani", se arata in scrisorile transmise de Orban presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului.

Ludovic Orban invoca in solicitarea sa raportul Comisiei Europene privind Mecanismul de Cooperare si Verificare din 15 noiembrie 2017, solicitarile repetate ale oficialilor europeni de a se tine seama de evaluarea expertilor Comisiei de la Venetia in procesul de modificare a legilor Justitiei, Codului penal si a Codului de procedura penala, luarile de pozitii repetate ale ambasadelor statelor occidentale atat din cadrul Uniunii Europene, cat si din NATO, raportul ad-hoc al GRECO si acceptarea solicitarii PNL de sesizare a Comisiei de la Venetia asupra modificarilor aduse legilor Justitiei si asupra Codului penal si Codului de procedura penala, prin intermediul Comisiei de Monitorizare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei.

Presedintele PNL argumenteaza cererea sa prin apartenenta Romaniei la Uniunea Europeana, NATO si Consiliul Europei, conditionalitatile acceptate la momentul aderarii la UE si instituirea Mecanismului de Cooperare si Verificare si ratificarea de catre tara noastra a Conventiei Natiunilor Unite impotriva coruptiei prin Legea nr. 365/2004.