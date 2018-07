"Eu sper ca va pune in aplicare aceasta decizie a Curtii Constitutionale, mai cred ca exista si mijloace intermediare pana la suspendare si ma gandesc, este o opinie personala si nu a PSD, ca Parlamentul in sedinta comuna ar putea sa adopte o declaratie prin care sa ceara presedintelui sa respecte deciziile Curtii Constitutionale si eventual, ca tot suntem cu para permanenta la diverse autoritati si organisme europene sau internationale, sa facem ce a facut Curtea Constitutionala a Romaniei, si anume sa sesizam Comisia de la Venetia, e la moda, sa sesizam Consiliul Europei, este la moda, sa sesizam Comisia Europeana, pentru ca este si asta la moda, si sa scriem si noi ambasadelor tuturor statelor membre si UE, nu doar la cele 12, ci la toti, pentru ca suntem in aceeasi situatie, o situatie care e expres prevazuta de Constitutie si care nu necesita prea multa analiza", a afirmat Tutuianu la Palatul Parlamentului.

De asemenea, el exclude posibilitatea dezbaterii acestei propuneri in plenul reunit de miercuri al celor doua Camere ale Parlamentului.

"A fost o opinie personala. Nu este pe ordinea de zi, ordinea de zi a fost aprobata la Birourile permanente reunite", a precizat senatorul PSD.

Tutuianu a adaugat ca este "datoria presedintelui Iohannis sa puna in aplicare decizia Curtii Constitutionale, care produce efecte juridice de la data publicarii in Monitorul Oficial".

"Este datoria domnului presedinte Iohannis sa puna in aplicare decizia Curtii Constitutionale. M-am pronuntat de mai multe ori si va spun si astazi, sunt deja trei-patru saptamani de zile de cand presedintele nu face ceea ce Constitutia il obliga, anume sa puna in aplicare aceasta decizie care produce efecte juridice de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei. Cred ca este un precedent extrem de periculos, care incalca norme democratice fundamentale si cred ca domnul presedinte nu poate ramane in aceasta situatie", a mai adaugat senatorul social-democrat, potrivit Hotnews.ro.