"Este evident trocul politic pentru care UDMR nu a sustinut motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Udemeristii au primit, in schimb, infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic la Targu Mures, printr-o Ordonanta de Urgenta a Guvernului, si oficializarea neconstitutionala a limbii maghiare in administratia publica centrala, prin institutiile prefectului si serviciile deconcentrate ale ministerelor. (...) Noul Cod Administrativ oficializeaza limba maghiara in Romania. Dupa mai multe asalturi si esecuri repetate pentru modificarea Legii administratiei publice locale, prin care UDMR urmarea de mai multi ani inserarea unor amendamente discretionare in materia drepturilor persoanelor apartinand minoritatilor nationale, astazi, prin complicitatea coalitiei tradarii nationale PSD-ALDE, udemeristii se pregatesc sa sarbatoreasca un important succes, reprezentand un pericol pe termen lung pentru Romania. Mai precis, prin noul Cod Administrativ, pe cale sa fie adoptat de Parlament, este parafata legislativ strategia pe termen lung de edificare a autonomiei teritoriale pe criterii etnice, in regiunile botezate separatist drept 'Tinutul Secuiesc' si 'Partium'", a aratat Marius Pascan, intr-un comunicat de presa.

Potrivit deputatului PMP, prin noul Cod Administrativ, in care au fost incluse cu "dedicatie speciala" aproape toate amendamentele UDMR, se constata "deteriorarea statutului de limba oficiala chiar a limbii romane".

"Este introdus caracterul obligatoriu al limbii maghiare in institutiile prefectului si serviciile publice deconcentrate ale ministerelor. Concret, serviciile deconcentrate, care reprezinta extensii directe ale Guvernului Romaniei, precum Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala, pentru Protectia Consumatorului, Protectia Mediului sau pentru Plati si Inspectie Sociala, ori Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, precum si alte zeci de institutii deconcentrate vor fi obligate sa oficializeze limba maghiara, pe langa limba romana", a sustinut deputatul PMP, potrivit Agerpres.

Marius Pascan a mai aratat ca separatismul in relatiile interetnice "este un curent propagat tot mai agresiv de catre UDMR si politicienii maghiarimii din Romania", iar implementarea limbii maghiare in institutiile de stat nu face decat sa izoleze si mai mult cele doua comunitati, romana si maghiara.

El considera ca celor peste 350.000 de etnici maghiari din Romania care au obtinut cetatenia ungara, potrivit normelor internationale, li se schimba statutul, in sensul ca acestia ies de facto din categoria de membri ai unei minoritati etnice si intra in categoria unor membri ai unei alte natiuni.

"Se cuvine sa analizam intregul context din perspectiva declaratiilor premierului Ungariei, Viktor Orban, care a sustinut, inechivoc si raspicat, ca urmareste 'unificarea natiunii peste granite', informandu-i in acest sens, printr-o scrisoare, pe cetatenii ungari aflati in afara granitelor Ungariei. Mai mult, prin FIDESZ, Orban doreste sa aduca amendamente si Constitutiei Ungariei, prin care sa exprime aderenta la 'stabilirea auto-guvernarii' comunitatilor maghiare din afara granitelor. UDMR tocmai consfinteste acest deziderat periculos pentru Romania, punand in opera, prin complot si in complicitate cu PSD-ALDE, oficializarea de jure a limbii maghiare in administratia publica din Romania", a aratat Marius Pascan.

Acesta a mai precizat ca Partidul Miscarea Populara va sesiza Curtea Constitutionala a Romaniei imediat ce acest proiect legislativ va fi adoptat de Camera Deputatilor, in calitate de camera decizionala.