Iata postarea integrala de pe pagina de Facebook a fostului premier Victor Ponta:

"- in tot anul 2015 Guvernul “Ponta” a emis 52 de ordonante de urgenta (desi avea o majoritate fragila si un Presedinte ostil) / pana la sfarsitul lunii Iunie Guvernul 'Dancila - Dragnea' a emis deja 57 - si evident continua in zilele si saptamanile urmatoare;

- din pacate, toata asa zisa 'sesiune extraordinara' a Parlamentului este o mascarada si un mod brutal de a distrage atentia oamenilor / toate temele aruncate sunt simple 'perdele de fum'

- in timp ce presa alearga prin Parlament sa vada ce mai spune un deputat sau ce articol se mai schimba, Guvernul Dancila rezolva toate problemele personale ale lui Dragnea prin Ordonante de Urgenta;

- deficitele si datoriile cresc in ritm galopant / investitiile si masurile de dezvoltare economica sunt inexistente / toate resursele si interesele Romaniei sunt vandute in vizitele 'neoficiale' facute de Dragnea / saracia celor care au votat PSD si au avut incredere ca doar acest Partid ii va sprijini in continuare se adanceste / cei care au votat in 2016 PSD crezand ca va continua modul de guvernare echilibrat din perioada 2012 - 2015 sunt indignati de modul in care votul lor a fost manipulat si deturnat / Guvernul se imprumuta miliarde ca sa cumpere linistea din partea unor jurnalisti lacomi si a oamenilor naivi - iar nota de plata o sa vina din ce in ce mai mare si va fi platita de noi toti (ca si in 2010);

- intre timp lucrurile sunt clare: cat timp Ludovic Orban se agata de functia de 'Sef al Opozitiei' nu va obtine niciodata sprijinul parlamentarilor #ProRomania, al celor din PSD sau UDMR pentru constituirea unui nou Guvern (cred ca nici macar al tuturor celor din PNL si USR ) / din cauza acesta Dragnea isi pastreaza si isi foloseste fara scrupule 'jucaria Dancila'

- Joi voi participa la sedinta de vot final de la Camera Deputatilor si voi vota cu toata convingerea IMPOTRIVA tuturor proiectelor “bagate” cu forta de Dragnea in aceasta sesiune - mascarada a Parlamentului."