"Este foarte trist. Raspunsul la intrebarea de ce a murit este... cam imposibil de dat in acest moment, dar va pot da detalii legate de acest aspect. Romania are un protocol valabil cu Eurotransplantul. Romania chiar a cedat doi plamani Eurotransplantului, pentru ca nu erau compatibili cu pacientii inscrisi pe listele din Romania. Avem un ordin care spune ca pacientii care nu pot fi transplantati in Romania din cauza complicatiilor se pot transplanta in strainatate. Din informatiile pe care le am, Calin Farcas a fost evaluat saptamana trecuta la Sf. Maria si i s-a dat acceptul de transplant in strainatate", a declarat la Digi24 ministrul Sorin Pintea, potrivit digi24.ro.

„I s-a dat acceptul de transplant in strainatate, categoric in tarile Eurotransplantului cu care Romania are un protocol si carora Romania le da organe, atata vreme cat ele nu sunt compatibile cu pacientii inscrisi pe listele din Romania.

E un foarte mare semnal de alarma vizavi de modalitatea in care incurajam donarea in Romania. Neincrederea instalata din urma cu doi ani a afectat inclusiv vietile pacientilor, pentru ca neavand organe, este foarte greu sa faci transplantul. Reasigurarea Agentiei de Transplant este in curs si sper ca tot ce s-a intamplat acum sa traga un semnal de alarma inclusiv celor din centrele de prelevare si care ar trebui sa incurajeze donarea de organe. Protocoalele cu Eurotransplant... Se fac eforturi, dar daca nu exista organe, este foarte greu sa sustii un astfel de protocol”, a explicat ministrul.

Reporter: Deci, marea problema e ca nu a existat organul in sine?

„N-as putea spune daca asta a fost marea problema. Marea problema e ca Agentia Nationala de Transplant, precum si toti factorii implicati trebuie sa conlucreze pentru a putea stimula donarea de organe, iar Ministerul Sanatatii sa faca tot ce-i sta in putinta sa doteze centrele care fac transplant cu ultimul tip de aparatura pentru a sustine orice tip de transplant si sa investeasca Ministerul Sanatatii in pregatirea medicilor care fac acest lucru. Cred ca pentru familia acestui pacient este tarziu cand spunem da, facem asta, suntem foarte aproape de finalizarea procedurilor, dar sa speram ca asta va salva mult mai multe vieti in viitor”, a spus Sorina Pintea.

