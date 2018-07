"Pur si simplu nu am participat. Au mai fost si alte ambasade la care n-am fost, deci n-a fost ceva...", a spus liderul social-democrat, citat de digi24.ro.

Presedintele PSD a fost intrebat daca absenta sa, a prim-ministrului Viorica Dancila si a liderului ALDE Calin Popescu-Tariceanu, de la receptie a constituit o forma de raspuns la scrisoarea celor 12 tari partenere, raspunsul sau fiind: "Nu, cred ca a fost o forma de raspuns la ploaie. Atat!".

Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucuresti a transmis ca "importante tari partenere" fac apel la Romania sa ia in vedere "potentialul impact negativ al amendamentelor la legislatia penala". "Noi, partenerii si aliatii internationali ai Romaniei, facem apel la toate partile implicate in modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala sa evite schimbarile care ar slabi statul de drept sau capacitatea Romaniei de a lupta impotriva infractionalitatii si coruptiei. Romania a demonstrat un progres considerabil in combaterea coruptiei si construirea unui stat de drept eficient. Ii incurajam pe romani sa continue pe aceasta cale", se arata intr-un comunicat de presa al reprezentantei diplomatice.