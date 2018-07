Opozitia protesteaza fata de modificarile care "protejeaza infractorul"

Senatul dezbate astazi, in sesiune extraordinara, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa de modificare a Codului penal, iar parlamentarii PNL si USR au refuzat sa participe la sedinta Senatului, in semn de protest fata de modificarile aduse de PSD si ALDE la Codul Penal.