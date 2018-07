"Va ajuta esential pentru ca in viitor abuzurile si excesele care au fost constate in ultimii ani in justitie si datorita carora, probabil, multi oameni nevinovati au ajuns sa fie condamnati, sa fie eliminate. Deci dorim o definire mult mai buna, mai clara a acestor prevederi din Codul Penal.

N-as putea spune ca sunt multumit sau nemultumit, pentru ca Comisia Juridica este cea care este alcatuita din juristi si care a facut aceasta munca importanta. Aici cred ca este bine sa cereti punctul de vedere al celor care sunt specialistii din comisia juridica", a spus liderul ALDE, citat de stirileprotv.ro.