Raspunsul lui Dragnea, intrebat daca PSD-ALDE il vor suspenda pe Iohannis

Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sustine ca trebuie discutat in Coalitie daca mai asteapta ca seful statului sa ia o decizie privitoare la revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi sau nu, si, in egala masaura, daca are rost sa il suspende din functie sau nu.