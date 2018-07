"Despre Codul Penal nu mai vreau sa vorbesc. Vorbim de un an si ceva de zile si concluzia mea este una singura. indiferent ce am spus eu li colegii mei, fiecare a ramas la parerea lui. Asa ca n-are rost", a precizat presedintele Camerei Deputatilor.

Chestionat daca a identificat in articole ceva care il vizeaza direct, raspunsul sau a fost: "Indiferent ce am spus eu, fiecare a ramas la parerea lui. Nu am vazut nicio reactie in legatura cu abuzuri, la decizii luate pe articole neconstitutionale. Nu mai vreau sa discutam despre asta", a spus liderul social-democrat, citat de hotnews.ro.



"Credeti ca astia ma lasa sa scap? Sa fim seriosi", a mai spus el la insistentele jurnalistilor.

Parlamentarii Comisiei speciale pentru legile justitiei au modificat luni articolul 297 din Codul penal, referitor la abuzul in serviciu, adoptand un amendament al PSD conform caruia pragul pentru aceasta infractiune a fost stabilit la nivelul salariului minim brut pe economie.

Au fost inregistrate 13 voturi "pentru", sapte "impotriva" si o abtinere.