Update 13:27- "In declaratia publica facuta de domnul Dragnea s-a anuntat ca s-a decis mutarea Ambasadei (Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim - n.r.). In conformitate cu Constitutia Romaniei, si cu hotararea CCR nr. 683, s-a stipulat foarte clar care este impartirea competentelor constitutionale in materie de politica externa, respectiv ca presedintele conduce politica externa a Romaniei si ca Guvernul are mai degraba un rol tehnic, de executie, de punere in practica a deciziilor in materie de politica externa", a afirmat Orban la iesirea de la DIICOT.

Liderul PNL a sustinut ca astfel a fost afectata politica externa a Romaniei si demersurile din ultimii 10 ani.

"Toate puntile construite in timp de Romania, pe parcursul unei strategii de politica externa de 10 ani care au dus la relatii extrem de solide atat la nivelul Uniunii Europene cat si la nivelul NATO, cat si in relatiile cu Statul Israel cat si cu o parte dintre tarile arabe, evident ca au fost puse sub semnul intrebarii, foarte multe punti au fost afectate de o decizie care nici macar nu a fost decizie", a precizat Orban.

El a aratat ca a raspuns la toate intrebarile puse de procuror, pe parcursul a circa o ora si jumatate de audieri.

"Am dat o declaratie, am raspuns la toate intrebarile la care am putut sa raspund. Din moment ce am depus aceasta sesizare, normal ca informatiile pe care le-am analizat implica necesitatea efectuarii unei cercetari. Scopul acestei sesizari este acela de a fi cercetate faptele de catre persoanele care au competentele legale sa faca aceste cercetari. Dovada ca in momentul in care s-a inceput urmarirea penala in rem s-a considerat necesara cercetarea acestor fapte", a spus Ludovic Orban.

Presedintele PNL a adaugat ca el si-a facut datoria, a sesizat faptele pe care a considerat necesar sa le sesizeze si din momentul de fata este atributul si competenta procurorului care se ocupa de acest caz sa ia o decizie.

"Atunci cand un clan toxic isi bate joc de Romania si afecteaza interese fundamentale ale Romaniei, nu pot sa stau cu mainile in san si sa ma fac ca nu vad ca sunt afectate interese fundamentale ale Romaniei pentru interesele personale ale unor lideri politici sau altora", a completat Orban.

"Am fost citat de procurorul DIICOT care a inceput urmarirea penala in rem pentru cercetarea faptelor. Evident, voi comunica toate informatiile pe care le cunosc legate de subiectul in cauza. Sesizarea mea se refera la posibilitatea comiterii a patru infractiuni, respectiv uzurparea functiei, divulgare de informatii cu caracter secret, informatii nepublice, de prezentare cu rea-credinta de informatii inexacte catre presedintele Romaniei, atunci cand se comit fapte care afecteaza interesul statului", a afirmat Orban.

El a precizat ca va pune la dispozitia procurorului informatiile pe care le cunoaste din media, "din surse deschise", urmand ca procurorul sa efectueze cercetarea in conformitate cu legea, scrie Agerpres.

"Sesizarea mea nu se refera la fondul deciziei, ci la modul in care a fost luata aceasta decizie, la modul in care Liviu Dragnea si Vasilica Viorica Dancila au actionat incalcand prevederi ale Constitutiei si prevederi ale legilor in vigoare. Nu am nimic contra Statului Israel. A fost o interpretare care a fost data intr-un mod rau-voitor si eronat de Liviu Dragnea. Relatiile dintre Romania si Israel nu vor fi afectate in niciun fel", a completat Orban.

Pe 17 mai, Ludovic Orban anunta, la Iasi, ca a depus, in "calitate de cetatean al Romaniei", o sesizare la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, privind anumite fapte savarsite de prim-ministrul Viorica Dancila si liderul PSD, Liviu Dragnea. Liderul liberalilor spunea ca aceste fapte sunt legate de "pregatirea, adoptarea, aducerea la cunostinta opiniei publice si tot ce s-a intamplat dupa" adoptarea de catre Guvern a memorandumului privind mutarea Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.

Parchetul General a decis transmiterea plangerii catre DIICOT, fiind institutia competenta pentru a ancheta respectivele fapte.

Ulterior, DIICOT a anuntat ca a inceput urmarirea penala in rem in dosarul intocmit de anchetatori in urma plangerii depuse de presedintele PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila si a presedintelui PSD, Liviu Dragnea. Conform unor surse judiciare, decizia a fost luata pe data de 7 iunie pentru infractiunea de inalta tradare si divulgarea secretului care pericliteaza securitatea nationala.