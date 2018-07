"Inca o zi neagra pentru Romania. Foarte simplu: PSD a dezincriminat abuzul in serviciu, Liviu Dragnea a fost condamnat pe abuz in serviciu, Liviu Dragnea tocmai a fost dezincriminat. Practic, in Romania de astazi nu mai este democratie, Romania de astazi este un stat autoritar sub conducerea lui Liviu Dragnea. In mod concret, Liviu Dragnea a fost condamnat de catre o instanta, dupa 10 zile partidul sau a modificat exact articolul din Codul penal referitor la abuzul in serviciu astfel incat Liviu Dragnea nu mai are nicio problema penala in acest moment. Practic, si mai explicit Liviu Dragnea a furat banii copiilor pentru partid, iar partidul sau, PSD, a spus foarte clar ca acest lucru nu este ilegitim, nu este o infractiune, ci este un lucru normal si firesc sa foloseasca banii copiilor sarmani pentru partid, dezincriminandu-l", a afirmat Dan Barna, dupa sedinta Comisiei speciale pentru legile justitiei in care au fost adoptate modificarile la Codul penal.

Barna a spus ca, din acest moment, "Romania s-a indepartat complet de ideea unui stat de drept, este un stat pur autoritar". "Singura perspectiva pe care o mai avem va fi aceea sa punem in Constitutie ca penalii, ca persoane condamnate penal definitiv sa nu mai poata sa faca legi, pentru ca iata ceea ce s-a intamplat, aceste persoane au facut legea in Romania si si-au sters pedeapsa prin decizia Comisiei juridice", a mai afirmat Barna, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, "s-a dat liber la marea praduiala din banii publici".

"Acesta este rezumatul zilei de astazi: s-a dat liber la marea praduiala din banii publici ai romanilor. Deci, Romania intra in filmul 'Marea praduiala'. Neglijenta in serviciu a fost pur si simplu abrogata. (...) Practic, in momentul de fata, de la nivel de varf pana jos e liber la praduiala si la furt de bani publici, nu mai exista nicio parghie, bariera de politica penala", a sustinut Barna.

Deputatul USR Stelian Ion a afirmat, la randul sau, ca "aceasta lege nu face decat sa ne confirme faptul ca visul oricarui infractor este sa redacteze chiar el Codul penal".

Referitor la articolul potrivit caruia divulgarea de informatii publice se sanctioneaza cu inchisoare, Stelian Ion a spus ca "toata Romania nu mai are dreptul sa spuna lucrurile pe nume, sa spuna ca de fapt Romania este condusa de niste infractori".

"De acum pana la o sentinta definitiva, cum este cazul domnului Dragnea, dar sa nu uitam ca deja are o condamnare definitiva, noi nu am fi avut dreptul sa comentam in niciun fel aceasta situatie. (...) Aceasta lege nu face decat sa ne confirme faptul ca visul oricarui infractor este sa redacteze chiar el Codul penal. S-a redefinit total abuzul in serviciu, nu are absolut nicio legatura cu ceea ce spunea ieri domnul Tudorel Toader la televiziuni, ca se instituie doar un prag si spunea ca este un prag minim, rezonabil. Nu, a venit cu un prag rezonabil, dar in restul textului a venit cu modificari substantiale, astfel incat sa fie incurajati infractorii pe aceasta latura de abuz in serviciu. Primarii vor putea sa acorde pe viitor licitatii cu dedicatii catre verii, prietenii lor fara nicio opreliste, pentru ca, iata, nu va mai fi infractiune", a adaugat Stelian Ion.

El a mai spus ca "infractorii au macelarit Codul penal".

"Cert e ca lumea trebuie sa inteleaga si sa stie ca atunci cand voteaza infractori in calitate de deputat, in demnitati publice, nu au cum sa se astepte in mod obiectiv ca acele persoane sa nu-si creeze avantaje pentru sine. Iata, infractorii astazi pur si simplu au macelarit Codul penal astfel incat sa scape de toate infractiunile si pe viitor sa fure nestingheriti. Asta este Romania zilelor de astazi, am facut pasi in urma cu zeci de ani, nici macar pe vremea comunistilor", a conchis Stelian Ion.

Comisia speciala pentru legile justitiei a dat, luni, raport de admitere la modificarile aduse Codului penal, cu 15 voturi "pentru" si sapte "impotriva". Proiectul va fi introdus marti pe ordinea de zi a plenului Senatului, in calitate de prima Camera sesizata.