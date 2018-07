"Am cerut de la Ministerul Public o situatie statistica - am intrebat procurorul general, sa ne dea in scris practica pe care o promoveaza atunci cand trimit un inculpat in judecata pentru abuz -, la ce nivel minim se raporteaza. Am primit datele statistice, spunandu-se ca procurorii n-au coborat sub 1.400-1.500 de lei, ceea ce inseamna ca in practica acela a fost pragul apreciat de dansii. Au apreciat ca sub aceasta suma fapta nu are pericolul social necesar unei infractiuni", a spus Toader.

El a adaugat ca aceasta suma a fost combinata cu propunerile din dezbaterile asupra acestei legi si s-a concluzionat ca pragul rezonabil sa fie acela echivalent al unui salariu minim brut pe economie, adica 1.900 de lei, scrie Agerpres.



"Este o propunere pe care noi am formulat-o si am dat-o comisiei, care este initiator si care inteleg ca mai avea alte 31 de propuneri. Ei au competenta de a decide. Au ales una dintre ele, care a parut cea mai potrivita, cea mai adecvata standardului constitutional", a afirmat Toader.

Parlamentarii Comisiei speciale pentru legile justitiei au modificat luni articolul 297 din Codul penal, referitor la abuzul in serviciu, adoptand un amendament al PSD conform caruia pragul pentru aceasta infractiune a fost stabilit la nivelul salariului minim brut pe economie.

Au fost inregistrate 13 voturi "pentru", sapte "impotriva" si o abtinere.