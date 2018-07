"Azi am finalizat dezbaterile si la Codul penal, un Cod penal care cred eu ca pune in principal accent pe respectarea legii, pe diminuarea abuzurilor, pentru ca am constatat in ultima perioada, in foarte multe cazuri, cetateni care ani de zile au fost tarati in justitie si in final au fost achitati. In aceste conditii, din punctul meu de vedere, nu sunt decat doua concluzii - una fie exista o rea credinta si grava neglijenta si atunci trebuie sa ne uitam in legea care stabileste statutul judecatorilor si procurorilor - inseamna ca acolo s-a facut o cercetare abuziva -, fie legea este atat de neclara incat da posibilitatea in anumite cazuri sa existe aceasta cercetare abuziva a cetatenilor. Eu consider ca in acest moment Codul penal, asa cum a rezultat in urma dezbaterilor si care va intra maine in dezbaterea Senatului si va ajunge la Camera Deputatilor - sunt amendamente care vor fi discutate pana va deveni forma finala - este o lege mai buna. Cu totii ne dorim ca in primul rand abuzurile sa fie stopate. In acelasi timp, ne dorim ca toti cei care incalca legea, intr-un fel sau altul, sa plateasca si, fara indoiala, asa cum am reglementat in acest moment, eu consider ca este un pas inainte in concordanta cu ceea ce ne-am propus", a declarat Iordache, la finalul sedintei Comisiei in care a fost adoptat raportul la Codul penal.

Intrebat daca parlamentarii majoritatii si-au propus sa inchida foarte multe dosare, asa cum sustine DNA, Iordache a negat.



"Nu ne-am propus, ne-am propus sa nu mai existe posibilitatea abuzurilor, ca acei cetateni care abuziv ani de zile au fost tarati in instanta si dupa ani de zile s-a constatat ca acesti oameni au fost achitati - sa nu mai avem in continuare oameni nevinovati care sa fie tarati si asupra carora sa existe acea prezumtie de 'penal'. Penali sunt atunci cand o instanta definitiv se pronunta si acel om este condamnat. Pana atunci exista prezumtia de nevinovatie pe care noi am stabilit-o", a sustinut el.

Modificarile aduse art. 297 referitor la abuzul in serviciu tin cont de deciziile CCR

, a aratat deputatul PSD.

El a adaugat ca in zilele urmatoare parlamentarii vor dezbate fiecare articol in parte si a precizat ca, de fapt, abuzul in serviciu "nu a fost o miza", scrie Agerpres.



"A trebuit sa definim, dar nu a fost o miza pentru noi abuzul in serviciu. Abuzul in serviciu este un articol ca oricare altul in Codul penal. Au fost o serie de alte articole - cele care au vizat confiscarea extinsa, cele care au vizat prescriptia, cele care au vizat regimul circulatiei si asa mai departe - astfel incat, asa cum am modificat Codul penal - sa raspunda cerintelor de astazi ale noastre. Daca o singura persoana - mie nu-mi trebuie un studiu de impact - a fost cercetata abuziv si dupa ani de zile acea persoana s-a constatat ca a fost nevinovata, mie imi ajunge. Un singur om, nu-mi trebuie multe. In acest moment, potrivit studiului care exista - sunt peste 70 de persoane care au fost condamnate pe acest abuz in serviciu. Dar, in acelasi timp, ar trebui sa va dea si dvs. de gandit ca in urma unor decizii ale CCR anumite instante pe unii i-au condamnat, pe altii i-au achitat. Deci noi vrem o lege unitara, care sa nu dea posibilitatea abuzurilor, dar in acelasi timp o lege care sa fie intransigenta fata de toti cei care incalca o lege, directiva, si asa mai departe", a aratat presedintele Comisiei pentru legile Justitiei.

Comisia speciala pentru legile Justitiei a intocmit, luni, un raport de admitere a modificarilor aduse la Codul penal, cu 15 voturi "pentru" si sapte "impotriva". Proiectul va fi introdus marti pe ordinea de zi a plenului Senatului, in calitate de prima Camera sesizata.