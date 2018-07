"Noi avem o lege cu privire la tehnica legislativa, care ne spune procedura de adoptare a unui act normativ indiferent de ierarhia lui. Un act normativ are acest atribut de lege in cazul de fata daca are caracter de generalitate.

Va asigur ca orice lege care se adopta maine, poimaine, la anul, oricand vei gasi pe cineva care se afla in ipoteza normei si care va beneficia de respectiva modificare. Nu am vazut forma iesita din comisie, dar probabil sunt foarte multe exemple asemanatoare", a spus Tudorel Toader pentru Digi24, conform adevarul.ro.

Parlamentarii Comisiei speciale pentru legile justitiei au modificat luni articolul 297 din Codul penal, referitor la abuzul in serviciu, adoptand un amendament al PSD conform caruia pragul pentru aceasta infractiune nu se pedepseste daca nu depaseste salariul minim brut pe economie.