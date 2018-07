Nu constituie grup infractional organizat grupul format ocazional in scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infractiuni si care nu are continuitate sau o structura determinata ori roluri prestabilite pentru membrii sai, au decis luni parlamentarii Comisiei speciale pentru modificarea legilor Justitiei, care au amendat articolul 367 Cod penal - "Constituirea unui grup infractional organizat".

Conform amendamentului CSM, preluat de PSD, alineatul 6 din articolul 367 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Prin grup infractional organizat se intelege grupul structurat, format din 3 sau mai multe persoane, care exista pentru o perioada si actioneaza in mod coordonat in scopul comiterii uneia sau mai multor infractiuni grave, pentru a obtine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material. Nu constituie grup infractional organizat grupul format ocazional in scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infractiuni si care nu are continuitate sau o structura determinata ori roluri prestabilite pentru membrii sai in cadrul grupului. Prin infractiune grava se intelege oricare dintre infractiunile prevazute de art. 223 alin. (2) din Codul de procedura penala, inclusiv acelea pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii de 5 ani sau mai mare.

In prezent, prin grup infractional organizat se intelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru o anumita perioada de timp si pentru a actiona in mod coordonat in scopul comiterii uneia sau mai multor infractiuni, scrie Agerpres.

Conform art. 223 alin. (2) din Codul de procedura penala: "Masura arestarii preventive a inculpatului poate fi luata si daca din probe rezulta suspiciunea rezonabila ca acesta a savarsit o infractiune intentionata contra vietii, o infractiune prin care s-a cauzat vatamarea corporala sau moartea unei persoane, o infractiune contra securitatii nationale prevazuta de Codul penal si alte legi speciale, o infractiune de trafic de stupefiante, trafic de arme, trafic de persoane, acte de terorism, spalare a banilor, falsificare de monede ori alte valori, santaj, viol, lipsire de libertate, evaziune fiscala, ultraj, ultraj judiciar, o infractiune de coruptie, o infractiune savarsita prin mijloace de comunicare electronica sau o alta infractiune pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii de 5 ani ori mai mare si, pe baza evaluarii gravitatii faptei, a modului si a circumstantelor de comitere a acesteia, a anturajului si a mediului din care acesta provine, a antecedentelor penale si a altor imprejurari privitoare la persoana acestuia, se constata ca privarea sa de libertate este necesara pentru inlaturarea unei stari de pericol pentru ordinea publica".

Articolul privind neglijenta in serviciu, abrogat

Articolul 298 din Codul penal privind neglijenta in serviciu a fost luni abrogat in Comisia speciala pentru legile Justitiei, cu 12 voturi "pentru" si doua abtineri.

Forma initiala a textului de lege prevedea ca "incalcarea din culpa de catre un functionar public a unei indatoriri de serviciu, prin neindeplinirea acesteia sau prin indeplinirea ei defectuoasa, daca prin aceasta se cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda".

Anterior, reprezentantii Opozitiei au propus eliminarea abrogarii acestui articol, propunere care nu a intrunit numarul necesar de voturi.

Pedeapsa pentru infractiunile de coruptie - redusa la jumatate daca prejudiciul este achitat

Parlamentarii Comisiei speciale pentru legile Justitiei au modificat luni articolul 308 din Codul penal - "Infractiuni de coruptie si de serviciu comise de alte persoane", astfel incat, daca prejudiciul va fi achitat, limitele pedepselor sa se reduca la jumatate.

Potrivit modificarilor adoptate de comisie, "daca infractiunile prevazute la art. 295 si 297-300 au produs un prejudiciu material, iar faptuitorul acopera integral prejudiciul cauzat, in cursul urmaririi penale sau al judecatii, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti, limitele prevazute la alin. (2) se reduc la jumatate. Dispozitiile alin. (3) se aplica tuturor persoanelor care au comis impreuna una dintre faptele prevazute de alin. (1), indiferent daca plata a fost efectuata doar de unul sau o parte dintre acestia".

Modificarile se adauga astfel primelor doua alineate ale articolului 308: "(1) Dispozitiile art. 289-292, 295, 297-300 si art. 304 privitoare la functionarii publici se aplica in mod corespunzator si faptelor savarsite de catre sau in legatura cu persoanele care exercita, permanent ori temporar, cu sau fara o remuneratie, o insarcinare de orice natura in serviciul unei persoane fizice prevazute la art. 175 alin. (2) ori in cadrul oricarei persoane juridice. (2) In acest caz, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime".

Articolul 295 se refera la delapidare, art. 297 la abuz in serviciu, art. 299 la folosirea abuziva a functiei in scop sexual, iar art. 300 la uzurparea functiei. Comisia a abrogat luni articolul 298 referitor la neglijenta in serviciu.

Conform articolului 175, alineatul 2, este considerata functionar public, in sensul legii penale, persoana care exercita un serviciu de interes public pentru care a fost investita de autoritatile publice sau care este supusa controlului ori supravegherii acestora cu privire la indeplinirea respectivului serviciu public.