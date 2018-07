"Acum in luna iulie, cand Guvernul se bate cu caramida in piept ca a marit pensiile romanilor, de fapt in cursul acestui an PSD si partenerii sai de la guvernare au taiat pensiile romanilor. In conformitate cu legea pensiilor, de la 1 ianuarie ar fi trebuit sa creasca punctul de pensie cu 8%, in conformitate cu calculul prevazut in lege si anume 50% din cresterea salariului mediu brut, plus rata inflatiei. PSD a refuzat sa aplice legea prin legea bugetului de stat si a amanat cresterea pensiilor pentru data de 1 iulie, data de la care a crescut punctul de pensie cu 10%. Fiecare pensionar a pierdut din cresterea la care a avut dreptul in conformitate cu legea in vigoare a pensiilor fata de modalitatea in care PSD a aplicat cresterea punctului de pensie cu 10% de la 1 iulie aproximativ 35% din marirea de pensie la care ar fi avut dreptul daca s-ar fi aplicat legea. Ca atare, de la 1 iulie PSD nu numai ca nu majoreaza pensiile, ci pe anul 2018 PSD a taiat pensiile", a explicat Orban, la Parlament.

El a subliniat ca, potrivit datelor furnizate de INS, pensia medie din primul trimestru al anului 2018 a scazut fata de pensia medie din ultimul trimestru din 2017, cu 0,9%.

"Adaugand si erodarea puterii de cumparare datorita cresterii dramatice a inflatiei de la 0,2% la 5,4% - vedem panorama modului in care partidele de guvernamant si-au batut joc de parintii si bunicii nostri, pacalindu-i ca o sa le creasca pensiile, cand ei de fapt le-au scazut si le-a scazut puterea de cumparare", a mai spus Orban, potrivit Agerpres.