"Va dau exemplul cu dl. Iohannis: dl. Iohannis, cand era primar al Sibiului, a fost anchetat pentru abuz in serviciu, pentru ca, primar fiind, facea parte din Consiliul de Administratie de la Apa si Canal Sibiu. Pe gratis, nu primea niciun ban pentru asta. Cercetatorii, anchetatorii si procurorii de la ANI au considerat ca este un abuz ceea ce face Klaus Iohannis si l-au anchetat vreo sase ani pentru aceasta aberatie care in Occident nu exista, la ei, dimpotriva, esti obligat ca primar sa faci parte din consiliile administratiilor care sunt sub subordinea ta, pentru ca tu esti votat de catre popor si respecti interesul oamenilor care te voteaza, nu a institutiilor care incearca sa le mareasca tarifele", a spus Stefanescu.

"Acest abuz in serviciu, sub forma aceasta, pe planeta Pamant, in tarile civilizate nu exista nicaieri asa ceva. Europenii se crucesc cand aud pentru ce sunt anchetati edilii si cei care sunt alesi de catre popor", a declarat Stefanescu potrivit Digi24.

(Reporter: Liviu Dragnea scapa de condamnarea primita?) "Asta este o prostie, ca nu se face o modificare pentru Liviu Dragnea. In monentul de fata, 11.000 de alesi locali, de la toate partidele, au aceasta problema, ceea ce blocheaza administratia. Va dau un exemplu din Sibiu: primar anchetat pentru faptul ca au decis sa refaca podul care fusese luat de viitura acum cativa ani de zile in loc sa refaca parcul si un cetatean a spus ca nu este corect asa si ca el vrea sa se refaca parcul".

Va repet in limba romana, pura, neaosa, pe care o vorbim: aceste modificari nu se fac pentru Liviu Dragnea, ci pentru masa gigantica de romani.

(Reporter: Dar beneficiaza si Liviu Dragnea...) "Beneficiaza poate si tatal dumneavoastra, habar n-am, daca lucreaza in administratie publica. 12 la suta dintre cei care ne urmaresc in momentul asta beneficiaza de asa ceva. Nu poate exista o plangere aberanta la adresa unuia care isi face datoria si sa plateasca pentru asta nevinovat si sa stea prin instante".