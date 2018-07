"Am aflat cu stupoare ca presedintele Comisiei de industrii in loc sa accelereze dezbaterea legii privind exploatarile offshore, dupa o solicitare de amanare cu 60 de zile a finalizarii raportului in Comisia de industrie, a venit cu un nou artificiu procedural adresandu-se Biroului permanent cu solicitarea sa se efectueze o analiza si un raport pe langa Comisia de industrii de catre Comisia de administratie si Comisia de buget finante. (...) Este o atitudine rau voitoare care are ca obiectiv tergiversarea adoptarii legii privind exploatarile offshore. Se stie foarte bine ca in ceea ce priveste zacamintele de la Marea Neagra urmeaza in aceasta vara sa se ia o decizie privitoare la inceperea exploatarii acestor resurse de la Marea Neagra care sunt extrem de importante pentru Romania, dar in acelasi timp sunt extrem de importante pentru Europa ca o sursa alternativa de gaz care ar putea sa reduca dependenta energetica a Europei de Rusia. In aceste conditii somam majoritatea parlamentara sa nu mai traga de timp si sa ne permita adoptarea cat mai rapida a legii privind exploatarile offshore", a spus Orban, luni, la Parlament, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL.

El a aratat ca liberalii ii solicita presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa informeze despre discutiile pe care le-a avut cu oficialii maghiari privind exploatarea gazelor de la Marea Neagra si conducta BRUA, scrie Agerpres.

"Romania trebuie sa fie implicata in sustinerea proiectului realizarii conductei BRUA. Nu intelegem de ce Ungaria in mod unilateral a luat decizia de a nu continua realizarea acestei conducte si spre Austria pentru a permite interconectarea cu reteaua europeana de gaz. De asemenea, nu intelegem foarte multe dintre declaratiile oficialilor maghiari privitoare la un soi de drept pe care l-ar avea Ungaria privitor la resursele de gaz de la Marea Neagra si mai ales declaratiile jignitoare la adresa Romaniei privitoare la asa-zisa incapacitate de a utiliza resursele de gaz si de a oferi o piata pentru acest gaz care este exploatat in zacamintele de la Marea Neagra", a spus liderul PNL.

Orban a adaugat ca liberalii solicita Guvernului sa prezinte o strategie privind valorificarea zacamintelor din Marea Neagra in interesul Romaniei.

"Credem ca Romania ca stat european trebuie sa fie mai ferma in discutiile pe care le avem cu Ungaria, de asemenea stat european, in ceea ce priveste acest proiect BRUA si mai ales in ceea ce priveste valorificarea pe intreaga piata europeana a resurselor de gaz exploatate la Marea Neagra si nicidecum permiterea unei atitudini care poate lasa impresia ca Ungaria ar avea vreun drept sa distribuie aceste resurse de gaz catre alte tari altfel decat pe piata europeana prin intermediul mecanismelor pietei", a conchis presedintele PNL.