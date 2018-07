"Tudorel Toader, inca ministru al Justitiei, desi a aratat ca este doar avocatul infractorilor, propune redefinirea abuzului in serviciu ca sa scape Dragnea si de dosar. Si sa scape toti cei care jefuiesc banii publici, banii nostri", a semnalat Macovei, pe pagina sa de Facebook.

Aceasta explica de ce abuzul in serviciu este desfiintat prin modificarile discutate in Comisia Iordache:

"Cand functionarul public incalca legea pentru a obtine foloase pentru partidul pe care il conduce sau din care face parte, sau pentru prietenii lui politici, nu mai este abuz in serviciu. Furati la liber pentru partid si pentru prieteni!

"Nu indeplineste" este schimbat cu "refuza sa indeplineasca. Or, este o diferenta. Daca nu faci ceva din fisa postului, "nu indeplinesti". Ca "sa refuzi" trebuie sa existe un ordin scris pe care il refuzi. Mai dispare o bucata din abuz!

Cel mai grav: s-a limitat abuzul numai la "incalcarea unor dispozitii exprese dintr-o lege, ordonanta de urgenta sau ordonanta de guvern". Legea achizitiilor publice, de exemplu, se pune in aplicare prin HG sau prin ordin de ministru sau conducator al institutiilor lor publice. Altfel, legea ramane pe hartie si nu mai facem nicio achizitie publica ori o facem cum vrem noi, ca “noi putem”, fara reguli si cu caiete de sarcini cu destinatie clara: firma X! Or, caietul de sarcini, termenele, varianta aleasa de ministrul X pentru o licitatie (cerere cu oferta, etc), pretul minim, toate sunt in hotarari de guvern sau ordine care reglementeaza fiecare licitatie in parte. Decizia CCR nu trebuie citita cu ochelari de cal! Ci cu ochii celui care stie ca legea licitatiilor publice poate fi aplicata numai prin hotarare de guvern si ordine, pentru ca altfel nu faci nimic daca licitatiile sunt trucate. Legislatia secundara care aplica orice lege, ordonanta, ordonanta de urgenta este implicita in textul CCR, pentru ca altfel nu se poate. Altfel, ar fi o abrogare totala a abuzului in serviciu, ceea ce CCR nu a facut", potrivit Hotnews.