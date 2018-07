Decizia privind audierea lui Gabriel Vlase in comisia parlamentara a fost luata miercurea trecuta de Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, fara a fi stabilita insa si o data pentru votul in plen. Potrivit prevederilor legale, sesiunea parlamentara ordinara s-a incheiat in 30 iunie, insa luni incepe sesiunea extraordinara.

Presedintele Klaus Iohannis a transmis in 14 iunie o scrisoare presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, in care propune numirea in functia de director al Serviciului de Informatii Externe a deputatului PSD Petru-Gabriel Vlase, informeaza Digi24.

Iohannis a explicat ulterior ca a ajuns la nominalizarea deputatului PSD Gabriel Vlase pentru functia de director al SIE dupa o analiza atenta si tinand cont de experienta si pregatirea acestuia. Presedintele a precizat ca a fost propunerea sa si ca Vlase a acceptat nominalizarea: "A fost fix propunerea mea. Nu am avut niciun fel de discutie cu PSD pe aceasta tema".

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat atunci la Neptun, referindu-se la nominalizarea lui Gabriel Vlase la SIE, ca si el si Calin Popescu Tariceanu au primit o adresa in acest sens de la presedintele Klaus Iohannis, despre care a spus ca "aduce mai multe intrebari decat clarificari". Ironizand declaratia sefului statului cu privire la decizia CCR pe tema revocarii Laurei Codruta Kovesi, a adaugat: "O sa o citesc pana o sa inteleg".

"Banuiesc ca o sa ma intrebe presa dupa aia, o sa spun de acuma ca sa folosesca alte intrebari. Sa vorbesc putin despre propunerea pentru SIE. Intr-adevar am primit o adresa de la presedinte, si eu si Calin Popescu Tariceanu, cu o propunere pentru SiE. Si acuma ca sa citez un clasic in viata, incerc sa imi aduc aminte. Aceasta adresa aduce mai multe intrebari decat clarificari, o sa o citesc pana o sa inteleg, poate e nevoie sa facem o dezbatere pe aceasta tema, o sa va comunic. Asta e raspunsul la intrebarea nerostita cu nominalizarea pentru SIE", a spus Dragnea.

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a spus ca Gabriel Vlase este persoana potrivita, sustinand ca este un om care i-a facut o impresie buna, in ciuda faptului ca vineri s-a declarat surprins de nominalizare. Liderul ALDE a mai explicat faptul ca presedintele si-a dat seama ca, daca ar fi venit cu o alta propunere, care sa nu fie din cadrul Coalitiei PSD-ALDE, nu ar fi avut nicio sansa sa treaca prin Parlament.

Gabriel Vlase este vicepresedinte PSD, deputat de Bacau aflat la al patrulea mandat si vicepresedinte al Camerei Deputatilor. Conform CV-ului sau, este doctor in stiinte militare si informatii la Academia Nationala de Informatii (ANI). In 2015, numele lui Vlase aparea in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri din judetul Bacau, in care fostul deputat Viorel Hrebenciuc a fost condamnat, in luna mai a acestui an, la doi ani de inchisoare cu executare.