"Am opinat - si asta este propunerea noastra - ca pragul sa fie echivalentul unui salariu minim pe economie, dar nu un minim net, ci un minim brut. Noi avem la Comisia speciala pe cineva care reprezinta Ministerul Justitiei (...). Noi am transmis deja aceasta propunere. (...) Daca valoarea e sub inseamna ca nu prezinta pericol social si fapta nu intra in sfera ilicitului penal, va ramane in sfera ilicitului disciplinar. Daca valoarea pagubei e mai mare de salariul minim, se pune problema raspunderii penale, dar judecatorul are dupa aceea instrumente - si procurorul, judecatorul in special - de a individualiza pedeapsa, pe de-o parte, modalitatea de executare a pedepsei, pe de alta parte, putand pronunta si amanarea executarii pedepsei", a spus Toader, duminica, la RTV.

Comisia parlamentara speciala privind legile Justitiei va continua luni dezbaterile pe marginea modificarilor la Codul penal, unul dintre articolele care urmeaza sa fie analizate fiind cel referitor la abuzul in serviciu, scrie Agerpres.

Sedinta este programata sa inceapa la ora 10,30, presedintele comisiei, Florin Iordache, anuntand ca raportul ar trebui sa fie finalizat luni, astfel incat marti sa intre in dezbaterea plenului Senatului, prima Camera sesizata cu acest proiect.