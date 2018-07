"Orice decizie produce efecte generale obligatorii de la momentul publicarii in Monitorul Oficial. (...) Nu avem decizie care sa produca efecte peste 15 zile, 30 de zile - cum au spus unii - 45 de zile, dupa cum nu avem decizii care sa produca efecte dupa ce intelegem noi despre ce e vorba acolo. Daca ne este greu sa intelegem 133 de pagini, ne este suficient sa citim dispozitivul ca, pana la urma - intelegem considerente, nu le intelegem - stim sau trebuie sa stim ca (...) dispozitivul e obligatoriu imediat ce se publica decizia in Monitorul Oficial", a declarat Toader, duminica, la RTV.

El a facut referire la faptul ca Uniunea Europeana a criticat Polonia pentru nerespectarea deciziilor Curtii Constitutionale.

"Categoric e o intarziere in respectarea deciziei. Eu nu cred ca (...) UE critica Polonia, spre exemplu, ca nu respecta deciziile Curtii Constitutionale, (...) iar noi sa calcam pe urmele lor sa nu respectam o decizie fundamentala, un conflict juridic de natura constitutionala intre doua autoritati de la varful statului", a spus ministrul.

Toader a aratat ca presedintele trebuie sa dea exemplu in respectarea Constitutiei, fiind demnitarul cu cea mai inalta functie in stat, scrie Agerpres.



"Ce exemplu sa dea demnitarul cu cea mai inalta functie in stat romanului care nu respecta o lege a carei incalcare constituie, spre exemplu, contraventie. Ii dai unui sofer amenda ca n-are centura, iar presedintele republicii nu respecta Constitutia si deciziile Curtii Constitutionale. Eu am fost ferm convins ca va respecta decizia. Am inteles intarzierea, probabil ca sunt si alte calcule care se fac intre timp, dar imi exprim aceeasi convingere ca decizia va fi respectata pentru ca, pana la urma, nu e vorba de un conflict intre cele doua autoritati, nu e vorba de cineva care sa fie revocat, e vorba de modul in care noi stam la masa mare a familiei europene si spunem: respectati legea, Constitutia, ca noi ne mai gandim", a detaliat ministrul Justitiei.

Curtea Constitutionala a Romaniei a constatat ca exista conflict intre puteri in cazul respingerii revocarii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Presedintele urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, fiind constatata existenta unui conflict juridic de natura constitutionala generat de refuzul sefului statului de a da curs propunerii de revocare, se arata intr-un comunicat al CCR.