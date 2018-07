"Personalul care ocupa o functie cu acces la informatii clasificate secret de stat beneficiaza de o majorare a salariului de baza/ soldei de functie cu pana la 25% in conditiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite", precizeaza propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Anexei nr. VI a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Proiectul a fost initiat de deputatii Mihai Weber (PSD) si Marius-Gheorghe Surgent (ALDE) si senatorul PSD Serban Nicolae.

Initiatorii arata, in expunerea de motive, ca sporul pentru gestionarea datelor si informatiilor clasificate prevazut pentru personalul Consiliului Concurentei (15%), Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (15%), Agentiei Nationale pentru Integritate (15%), Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat (25%) nu este trecut si in cazul familiei ocupationale "Aparare, ordine publica si securitate nationala", desi institutiile de siguranta nationala si aparare emit si gestioneaza informatii clasificate secret de stat.

Proiectul va intra mai intai in dezbaterea Senatului care este primul for sesizat, Camera Deputatilor fiind decizionala in acest caz, scrie Agerpres.