"Cel putin 3 numiri prin hotarari de guvern din data de 28 iunie 2018, semnate de premierul Viorica Dancila si contrasemnate de ministrul de Externe, Teodor Melescanu, ridica semne de intrebare asupra motivelor reale care stau in spatele acestor decizii. Este vorba despre Ioana Gheorghias, fiica unui actionar al societatii “Tel Drum” si apropiat al lui Liviu Dragnea; Sorin Adrian Pirvulescu, fiul vitreg al lui Teodor Melescanu; si de Anton Emmanuel Barbu, fiul fostului ministru al Culturii, Daniel Barbu (ALDE).



Pregatirea, experienta si relevanta profesionala trebuie sa stea la baza numirilor in diplomatie, nu relatiile personale sau de rudenie. Diplomatia romaneasca sufera mult, aceste decizii contribuind adanc la degradarea imaginii tarii noastre pe plan extern si la fragilizarea credibilitatii in relatia cu partenerii nostri externi.

Mai mult, acesti consuli proaspat numiti, ca si cei aflati deja in functie, pot avea atributii in cadrul proceselor electorale la care romanii din orasele respective vor participa. Reamintim, de asemenea, ca Presedintele tarii nu intervine in procesul de numire a consulilor generali, acestia fiind numiti de catre Guvern.

Ce ii recomanda pe cei numiti in pozitii diplomatice strategice ale statului roman, in afara faptului ca sunt rude cu diversi lideri ai coalitiei de guvernare?

Atragem, asadar, atentia asupra acestor numiri bazate pe nepotism si asupra faptului ca vom fi vigilenti cu desfasurarea procesului electoral in diaspora", atrage atentia Platforma Romania 100.