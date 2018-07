"Pe partea opozitiei deja exista o dezbinare, lupta intre ei. Putem intra acolo, dar trebuie sa stabilim langa cine stam, fiindca astazi, in Parlamentul Romaniei, nu exista o opozitie clara. Exista opozitia lui Dragnea, acela e Victor Ponta, ei au cazuri nerezolvate. Ei sunt 10, au spus ca sunt mai multi, dar nu stim cine sunt. Exista acea opozitie a USR-ului, care se bazeaza pe crestere. Exista PNL ca si opozitie, deci nu putem sa stam langa ambii de obicei. Mai exista partidul lui Basescu, care e cam in dizolvare, fiindca in Senat nu mai au fractiune si, dupa cate stiu, si in Camera Deputatilor multi vor trece la PNL, ALDE sau PSD si s-ar putea ca la mijlocul mandatului sa ramana fara fractiune. (...) Si acum langa care opozitie sa te asezi? Din acest motiv am spus ca noi cu partidele parlamentare trebuie sa fim in relatii de dialog si trebuie sa generam dezbatere despre politicile publice", a afirmat Kelemen Hunor, potrivit traducerii oficiale.

Kelemen Hunor a mai precizat ca UDMR are o libertate destul de mare de actiune, in sensul ca poate sprijini proiecte sau poate primi sprijin, atat din partea puterii, cat si din partea formatiunilor din opozitie, scrie Agerpres.

Liderul UDMR participa la cea de-a doua editie a taberei politice organizata impreuna cu Conferinta Tinerilor Maghiari din Romania (MIERT), in satul Sub Cetate, comuna Zetea din Harghita.