Potrivit acestuia, Liviu Dragnea a fost si ramane principalul factor de stabilitate al guvernarii si al majoritatii parlamentare.

"Ne exprimam suportul pentru mentinerea lui Liviu Dragnea in toate functiile politice detinute la varful partidului si la conducerea Camerei Deputatilor. Romania are nevoie de stabilitate, de reforme si demersuri active pentru a asigura transpunerea legislatiei europene in cea nationala", a declarat presei, la finalul sedintei Comitetului executiv judetean al PSD Arad, Dorel Caprar.

El a sustinut ca Romania este inscrisa ireversibil pe acest drum, iar Executivul de la Bucuresti si parlamentarii social-democrati parcurg zilnic pasii necesari pentru a defini acest concept, fie ca este vorba despre Legile Justitiei, sustinerea Agriculturii si Zootehniei romanesti sau inzestrarea armatei, scrie Agerpres.

"Aceasta rezolutie (...) este si un apel la unitate, atat in partid cat si in societatea romaneasca, un manifest impotriva dezinformarii si manipularii din anumite surse media. PSD Arad sustine ferm realizarea tuturor demersurilor legale si constitutionale pentru finalizarea si accelerarea procedurilor privind adoptarea modificarilor la legile justitiei si a codurilor penale, pentru punerea acestora in acord cu deciziile Curtii Constitutionale, a Curtii Europene Drepturilor Omului, a directivelor europene si in conformitate cu standardele in aceasta materie ale Comisiei de la Venetia", a adaugat Caprar.