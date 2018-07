Acesta a fost prezent la cea de-a doua editie a taberei politice organizata impreuna cu Conferinta Tinerilor Maghiari din Romania (MIERT), in satul Sub Cetate, comuna Zetea din Harghita.



"In ceea ce priveste Codul Penal, este o singura mare polemica, un fel de nor negru care umbreste tot, si anume, ce sa facem cu articolul privind abuzul in serviciu. (...) Cred ca niciuna dintre propuneri nu trebuie sprijinita. I-am cerut colegului din comisie sa nu sprijinim niciun prag, sa lasam judecatorul de caz sa decida daca exista sau nu un prejudiciu. Fiindca nu putem face o dezbatere normala nici despre 1.000 de lei, nici despre 12 salarii medii. Solutia buna este ca judecatorul de caz sa decida. Pe parcursul procesului, judecatorul sa decida daca a existat sau nu un prejudiciu, mai mare sau mai mic, grav sau nu. (...) Cred ca in cazul unei justitii independente, un judecator de caz trebuie sa aiba aceasta libertate si trebuie sa poata sa decida daca exista prejudiciu sau nu", a aratat Kelemen Hunor, potrivit traducerii oficiale.

"Anterior a fost modificat prin asumarea raspunderii de Guvernul Boc. Prin Parlament CP si CPP nu au trecut. Evident, la asumarea raspunderii a fost dezbatere parlamentara, a fost o motiune de cenzura, am trecut peste ea, a intrat in vigoare, foarte multe articole au fost declarate neconstitutionale si aceste lucruri trebuie puse la loc. Si, din acest motiv, eu sustin ca aici trebuie sa intervenim. Dar nu trebuie sa avem acea imagine ca se face o personalizare a acestui articol. Fiindca sunt unii politicieni impotriva carora exista un proces in curs si nu avem voie sa cuantificam aceasta suma, fiindca nu putem duce o dezbatere nationala despre acest prag", a mai afirmat Kelemen Hunor.

Hunor: Este o minciuna generala ca noi tinem in viata acest guvern

"Noi am ales sa iesim din sala deoarece aceasta motiune nu vorbeste despre viitor (...) Am decis asa la motiune, fiindca ei (coalitia PSD-ALDE - n.r.) oricum aveau majoritate. Este o minciuna generala care se spune in mass-media, in carciumi sau pe Facebook ca de fapt noi tinem in viata acest guvern. Nu puteam vota motiunea de cenzura fiindca nimeni nu a venit cu niciun fel de propunere, nici macar nu stiam cine va fi candidatul la premier, nu stiam nici macar programul de guvernare, iar un politician responsabil nu poate vota motiunea de cenzura. Din acest motiv am ales asa, fiindca am vazut ca acesta este un razboi pentru putere, nu vorbeste despre lucrurile esentiale ale societatii, despre viitorul tarii si din acest motiv ramanem pe dinafara acestei politici, in afara acestui razboi", a aratat Kelemen Hunor, potrivit traducerii oficiale.

Liderul Uniunii a aratat ca ar fi trebuit modificat Codul Penal de mai mult timp, intrucat Codul Penal si Codul de Procedura Penala au fost modificate in 2016, de Cabinetul Ciolos, prin ordonanta de urgenta, insa politicienii nu trebuie sa insiste atat de mult asupra pragului pentru abuzul in serviciu.Liderul UDMR a spus ca motiunea de cenzura nu vorbea despre problemele societatii, despre politicile publice. "Daca despre asta se va discuta in Parlament, atunci se poate conta pe noi", adaugat Kelemen.

El sustine ca, in Romania, nimeni nu are o idee clara despre ce va fi cu tara peste 20 de ani si se vorbeste doar despre lupta impotriva coruptiei.



"Asa am incercat sa ne diferentiem de ceilalti, de ambele tabere (...) Traim aceasta situatie: daca politicienilor romani nu le iese ceva, UDMR e de vina. Daca ceva nu merge bine in tara, UDMR e de vina. Nu pot sa stigmatizezi oameni si sa declansezi ura. Azi, in Romania, nimeni nu are o idee hotarata despre ceea ce va fi cu aceasta tara peste 20 de ani. Nimeni nu vorbeste altceva decat despre lupta impotriva coruptiei. Nu negam ca nu e importanta lupta impotriva coruptiei, dar nimeni nu vorbeste despre politici fiscale, probleme sociale, despre sanatate si infrastructura. Toate sunt formulate in sloganuri", a punctat Kelemen Hunor.

Acesta a adaugat ca puterea si opozitia se bat "pana la sange si nu pot sa cada de acord nici macar asupra unei autostrazi" si ca UDMR poate sprijini orice constructie care vorbeste despre viitor, scrie Agerpres

Kelemen Hunor a participat, sambata, la cea de a doua editie a taberei politice organizata de UDMR si Conferinta Tinerilor Maghiari din Romania (MIERT). Evenimentul are loc, de joi pana duminica, in satul Subcetate, comuna Zetea, si este destinat angajatilor din structurile Uniunii, liderilor organizatiilor de tineret si celor interesati de politica.