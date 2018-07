"Vai de capul tau amaratule. Profesorul doctor, general, Gabriel Oprea, chiar a ajuns tare rau si jos daca pentru imagine (fara acoperire) falsifica fotografiile de la intalnirea mea cu Barak Obama.

Inteleg ca falsul este semnalul relansarii sale in politica, dar pare ca falsul a fost si semnul sub care si-a construit toata viata marele profesor indrumator de doctorate. Altfel, eu ii doresc sanatate. Vai de capul tau amaratule!", a scris Traian Basescu pe Facebook.

Gabriel Oprea a postat o fotografie trucata?

"In octombrie 2015, in cadrul unei vizite oficiale la Washington DC, am semnat, impreuna cu seful Departamentului de Justitie, Procurorul General al SUA, Loretta Lynch, Acordul dintre Romania si SUA pentru intensificarea cooperarii in prevenirea si combaterea infractiunilor grave.

Acordul, necesar pentru indeplinirea conditiilor programului Visa Waiver, a reglementat pe baze juridice, cooperarea, prevenirea, descoperirea si investigarea infractiunilor grave, a infractiunilor de terorism si asigurarea schimbului de informatii intre autoritatile cu atributii in acest domeniu din cele doua tari.

Prin incheierea Acordului, Romania a realizat inca un criteriu tehnic necesar pentru indeplinirea conditiilor Programului Visa Waiver, in procesul de liberalizare a acordarii vizelor pentru cetatenii romani care calatoresc in Statele Unite ale Americii", se arata in postarea fostului vicepremier, in care apare dand mana cu Barack Obama, alaturi de fostul presedinte Traian Basescu.

In fotografia oficiala de pe site-ul MAE apare fostul presedinte Basescu care isi strange mana cu presedintele SUA, Barack Obama. In schimb, in imaginea postata de Oprea, bratul drept al lui Traian Basescu a fost decupat, falsul fiind semnalat de jurnalistul Andrei Luca Popescu, noteaza stirileprotv.ro.

Oprea: Nu ma pricep sa falsific fotografii

"Referitor la fotografia cu presedintele Obama: Nu sunt fotograf, nu fac fotografii, nu le prelucrez si nici nu ma pricep sa le falsific! Am primit-o si eu. Fotografia am pastrat-o in arhiva personala asa cum am primit-o atunci, dupa eveniment, de la echipa de atunci.

Adevarul este unul singur: in 2011 am fost la Casa Alba, in delegatia oficiala. Presedintele Obama a intins mâna presedintelui Basescu, mie si ministrului Aurescu''

, a explicat Gabriel Oprea dupa acuzatiile care au aparut la adresa sa.