"Ne alaturam aniversarii prietenilor si partenerilor nostri americani in anul Centenarului Romaniei Moderne. Istoria Romaniei – cea de dinainte de 1989, dar si prin evenimente mai recente – ne reaminteste insa constant ca democratia nu trebuie luata drept 'un dat' garantat. Poate ca aceasta este cea mai mare lectie pe care trebuie sa ne-o insusim la acest bilant de 100 de ani de devenire moderna: democratia trebuie consolidata si aparata in fiecare zi, cu toata determinarea – in Romania, in Europa si in toate colturile lumii.



Timpurile dificile cu care ne confruntam acum au, insa, si capacitatea de a ne atrage atentia asupra necesitatii de a pastra unitatea si solidaritatea intre ambele maluri ale Atlanticului. Relatia transatlantica nu este importanta doar pentru securitatea si prosperitatea comune ale Uniunii Europene si ale Statelor Unite, dar si pentru setul esential de valori democratice ale comunitatii occidentale din care facem parte", arata seful statului.

Presedintele sustine ca substanta relatiei transatlantice ar putea fi amenintata in cazul in care valorile care stau la baza societatilor occidentale se erodeaza.

"Dupa cum prea bine stiti, sunt un sustinator ferm al ideii ca pentru Romania intarirea parteneriatului transatlantic ramane de importanta vitala, tara noastra fiind un stat dedicat in egala masura atat proiectului european, cat si Parteneriatului Strategic cu Statele Unite. Sunt convins ca Presedintia Consiliului Uniunii Europene, pe care Romania o va exercita peste 6 luni, va reprezenta o oportunitate deosebita si pentru promovarea si consolidarea parteneriatului transatlantic, pentru care cu totii trebuie sa actionam consecvent si hotarat".

Iohannis a reiterat "determinarea Romaniei pentru dezvoltarea si extinderea Parteneriatului strategic, pe toate dimensiunile sale".

"De Ziua Independentei Statelor Unite, doresc sa asigur partenerul nostru strategic ca sunt ferm angajat in a actiona astfel incat tara noastra sa ramana acelasi actor implicat, responsabil si stabil, care isi respecta angajamentele asumate – la nivel bilateral si multilateral – si care isi consolideaza capacitatea de a fi un furnizor de securitate si de a proiecta valorile noastre comune in regiune.

Reiterez determinarea Romaniei pentru dezvoltarea si extinderea Parteneriatului nostru Strategic, pe toate dimensiunile sale, asa cum am convenit cu domnul Presedinte Trump la excelenta intalnire de acum un an.

Cooperarea dintre Romania si SUA in plan politic, militar si de securitate - la un nivel exceptional

Incurajez, totodata, identificarea de solutii creative si eficiente pentru a consolida, in continuare, si dimensiunea economica, inclusiv prin investitii si proiecte de afaceri comune in domenii strategice de interes reciproc – cum este, de exemplu, cel energetic.

Insa pentru ca acest obiectiv, alaturi de altele, sa fie posibil, avem nevoie de stabilitate, predictibilitate, un sistem de justitie puternic si independent, o guvernare transparenta si responsabila, care chiar respecta statul de drept.

Toate acestea nu reprezinta o optiune, ci singura alegere pe care putem sa o facem pentru o Romanie sanatoasa si puternica, partener strategic al Statelor Unite ale Americii si stat membru al Uniunii Europene si al NATO.

Multumesc Statelor Unite pentru sprijinul constant acordat Romaniei in acest scop! Veti gasi mereu in Romania un aliat, un partener si un prieten pe care va puteti baza!", a transmis seful statului, potrivit Administratiei Prezidentiale.