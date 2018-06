"Se plang unii oameni in aceasta tara, fie ca sunt cetateni fara o calitate deosebita (...), fie ca sunt avocati, ca sunt magistrati etc., ca au facut obiectul unor proceduri care s-au incheiat cu o solutie de achitare. Aceasta ce poate sa demonstreze? Ca nimeni nu este mai presus decat legea", a declarat procurorul general.

Lazar a adaugat ca acolo unde existau un semn de intrebare, indicii temeinice sau suspiciune rezonabila, s-au facut verificari, s-a trecut prin toate procedurile si s-a demonstrat ca exista, a spus procurorul general, un stat de drept, ca exista o justitie impartiala.

"Ei bine, unii sunt emotionati din aceasta cauza. Ar fi crezut, dupa o mentalitate, fiindca mentalitatea este cea mai conservatoare, ca nu trebuia nimeni sa se atinga de ei. Chiar daca era o informatie publica despre savarsirea unei infractiuni, nimeni nu trebuia sa se atinga pentru ca, iata, acum, este achitare. Aici va trebui sa mai reflecteze cine face astfel de afirmatii, fiindca asa este situatia, ca nimeni nu este mai presus decat legea. Si daca vedem inclusiv magistrati aflati in aceasta situatie este dovada faptului ca justitia este impartiala, este independenta. Ca sunt vreo cateva situatii, care nu ar fi trebuit sa fie atat de multe, iarasi este adevarat. Si ce trebuie sa facem noi ? Sa respectam etica profesionala si nimeni nu ne baga in proceduri, daca nu ne bagam noi in medii unde sa cream impresia ca lucram cu altii si nu respectam deontologia", a conchis Augustin Lazar, potrivit Agerpres.

Procurorul General a participat vineri la Alba Iulia la conferinta "Independenta si impartialitatea justitiei in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului", organizata de Curtea de Apel Alba Iulia si Baroul Alba, in colaborare cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Uniunea Avocatilor Europeni si Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia.