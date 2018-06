"Toate aceste articole au fost sesizate institutiilor care au competenta de a sesiza Curtea Constitutionala. Urmeaza sa vedem in continuare ce va spune Curtea Constitutionala despre suspiciunile pe care le-am formulat noi", a afirmat Augustin Lazar, prezent la Alba Iulia la conferinta internationala "Independenta si impartialitatea justitiei in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului".

Saptamana trecuta, Augustin Lazar a declarat ca modificarile aduse Codului de procedura penala sunt analizate de Ministerul Public, iar tot ce are ″o aparenta de neconstitutionalitate″⁣ va fi pus la dispozitia institutiilor care au competenta de a sesiza Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR).

"Noi am avut un punct de vedere deja pe care-l sustinem in continuare, in sensul ca modificarile care au fost efectuate la cele doua Coduri s-au realizat intr-un ritm foarte rapid, in pripa, as putea spune, si acestea asociate cu faptul ca nu au fost luate in considerare propunerile Consiliului Superior al Magistraturii, ale asociatiilor de magistrati. Toate aceste circumstante au generat o stare de ingrijorare in randurile corpului magistratilor Ministerului Public. Ceea ce va pot spune in acest moment este ca toate modificarile, completarile care au fost efectuate formeaza obiectul unei foarte atente analize a Ministerului Public, care in cateva zile va fi incheiata si tot ce vom constata noi ca are o aparenta de neconstitutionalitate va fi pus la dispozitia institutiilor care au competenta de a sesiza CCR", a spus Lazar.

El a spus de asemenea, ca modificarile aduse in Parlament trebuie studiate foarte atent. "Lucrurile astea trebuie studiate foarte atent, de altfel si cei care au facut modificarile le-au facut cu o anumita abilitate. (...) Pentru a face puzzle-ul spiritului modificarilor ai nevoie sa le vezi pe toate, sa le analizezi si apoi sa vezi care este fotografia mare a modificarilor Codurilor", a afirmat Lazar, potrivit stirileprotv.ro.