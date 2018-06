"Oare Dragnea si majoritatea PSD-ALDE vor sa redefineasca DEMOCRATIA? Oare vor sa-i invete pe reprezentantii Belgiei, Canadei, Danemarcei, Elvetiei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Luxemburgului, Olandei, Norvegiei, Suediei si ai Statelor Unite ale Americii ce inseamna stat de drept? Dragnea, Iordache si Tariceanu trebuie sa iasa din gandirea ceausista unde in plin totalitarism se vorbea despre ”democratie”, ”libertate” si ”pace”. Sa fie foarte clar, ei au declarat razboi romanilor cinstiti si ii apara pe infractori.

Statele occidentale cer autoritatilor ”sa evite schimbarile care ar slabi statul de drept sau capacitatea Romaniei de a lupta impotriva infractionalitatii si coruptiei”. Este un avertisment dur care nu ar trebui ignorat. Ministrul de externe si cel al justitiei trebuie sa explice importanta acestei pozitionari in sedinta de guvern de astazi si daca nu se vor lua masuri – sa demisioneze.

In urma cu 29 de ani se putea invoca argumentul ”neamestecului in treburile interne”. Astazi, facem parte din UE si NATO si guvernantii nu pot fragiliza intreaga comunitate pentru a-l salva pe Dragnea de puscarie. Din pacate, majoritatea PSD-ALDE este in stare sa transforme intreaga Romanie intr-o fortareata. Prim-ministrul, ministrii si apropiatii din PSD-ALDE, prin actiunile lor din Guvern si Parlament arata ca sunt in stare sa faca ei puscarie in locul lui Dragnea. De ce ii trag si pe romani in acest joc grotesc?

Daca Iordache va continua atacul asupra justitiei si a statului de drept, consecintele vor fi suportate de toti cetatenii Romaniei. Adio, Spatiul Schengen! Adio, stat de drept! Adio, prosperitate, stabilitate economica si sociala!", a scris Raluca Turcan pe Facebook.