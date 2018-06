"Alaltaieri, in plenul Senatului, am votat impotriva proiectului 'Romania 2040', proiectul personal al d-lui Dragnea. Motivatia este cat se poate de simpla - exista deja un proiect, fundamentat puternic, bazat pe studii, analize SWOT, coordonat de institutii de excelenta ale Academiei Romane sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei si care inglobeaza observatii ale institutiilor de conducere ale statului. Este cat se poate de clar de ce nu trebuie sa giram cheltuieli in plus de la buget.

Bancul zilei: strategia pentru urmatorii 20 de ani, pana in 2040, este facuta de Dragnea, care e deja istorie!", a scris Alina Gorghiu pe Facebook.