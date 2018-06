"PNL, ca si in cazul legilor justitiei, si in cazul Codului penal si al Codului de procedura penala s-a adresat Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei, in vederea sesizarii Comisiei de la Venetia. Astazi, Comisia de monitorizare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei a aprobat solicitarea formulata de PNL si a decis sesizarea Comisiei de la Venetia privitor la toate modificarile care sunt aduse la Codul de procedura penala si la Codul penal", a afirmat liderul PNL, Ludovic Orban, la Parlament.

Liderul liberalilor a solicitat Curtii Constitutionale a Romaniei sa amane pronuntarea asupra sesizarii depuse de PNL la CCR cu privire la modificarea Codului de procedura penala pana cand Comisia de la Venetia va da un punct de vedere si dupa sesizarea liberalilor facuta catre Comisia de Monitorizare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei.

"Acest semnal de alarma se adauga pozitiei exprimate de Grupul statelor anticoruptie, se adauga inrautatirii raportului in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare, se adauga pozitiei exprimate clar de Departamentul de Stat, pozitiilor publice exprimate de toti oficialii europeni", a adaugat Orban.

Tot joi, 12 state partenere, Belgia, Canada, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Suedia si Statele Unite ale Americii,transmit autoritatilor romane un mesaj comun prin care cer sa nu fie slabit statul de drept prin modificarea Codurilor penale si de procedura. Semnatarii mai atrag atentia ca este importanta opinia Comisiei de la Venetia.

Comisia de la Venetia va prezenta o opinie preliminara, in luna iunie, in legatura cu modificarile aduse Legilor Justitiei de catre Parlamentul Romaniei, potrivit ordinii de zi a sesiunii plenare desfasurate in perioada 22-23 iunie, potrivit Mediafax.