"Liviu Dragnea, ai pierdut pariul cu ratiunea!

Salut reactia ambasadelor statelor civilizate ale lumii care au avertizat autoritatile din Romania ca democratia din tara noastra este in mare pericol! Asistam la o initiativa unica si laudabila a celor mai importante state de pe mapamond de condamnare cu fermitate a luptei lui Dragnea impotriva propriului popor, a statului de drept si a principiilor democratiei promovate de partenerii europeni si NATO. Este de necrezut faptul ca parlamentari platiti regeste din munca romanilor fac tot ce le sta in putinta pentru a ingropa idealurile noastre de a trai intr-o tara demna, civilizata si prospera. Desi au pierdut de mult pariul cu ratiunea, iar unii dintre ei chiar si cu inteligenta, slugile lui Liviu Dragnea se erijeaza in reprezentanti ai poporului doar pentru a-si bate joc de el. Domnilor parlamentari (desi nu mai meritati sa fiti apelati in acest fel!) din PSDragnea nu mai reprezentati natiunea romana ci pegra acestei societati: criminalii, violatorii, hotii, talharii si coruptii ei.

Pentru acestia ati ajuns sa elaborati legi si nu pentru romanul cinstit care doreste o Romanie europeana! Voi vreti sa transformati Romania in pamantul fagaduintei pentru toti cei care incalca legile, intr-un rai al infractorilor. Dar inconstienta cu care impingeti Tara pe calea pierzaniei a atras deja atentia intregii lumi care va condamna fara ezitare; la fel cum va condamna si toti romanii de buna credinta care nu vor mai accepta multa vreme sa fie condusi de niste nechemati!", a scris MIhai Chirica pe Facebook.