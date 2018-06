"Cred ca ingrijorarea celor 12 ambasadori privind independenta judecatorilor si procurorilor rezulta in primul rand din publicarea protocoalelor secrete dintre serviciile de informatii si diverse institutii cheie din sistemul judiciar, protocoale care au aratat existenta unor mecanisme total ilegale si total in afara Constitutiei. Acele protocoale care puneau magistratii intr-o relatie de subordonare fata de cativa sefi din serviciile secrete. Adica aceia care taiau si spanzurau in Romania. Trebuie sa subliniez ca prima regula a respectarii statului de drept este obligatia ca absolut toti reprezentantii statului roman sa respecte Constitutia Romaniei si legile tarii. Si este evident faptul ca acest lucru nu se intampla si in cazul presedintelui Romaniei, in ceea ce priveste o decizie a Curtii Constitutionale a Romaniei. Si poate ca acesta ar trebui sa fie un subiect de ingrijorare din partea distinsilor ambasadori", a afirmat Stefanescu, potrivit Agerpres.

In context, el a dat o serie de asigurari celor 12 ambasadori: "Trebuie sa ii asigur pe distinsii reprezentanti ai celor 12 ambasade ca toate amendamentele aduse la Codul de procedura penala au fost formulate avand la baza urmatoarelor imperative: transpunerea Directivei UE 2016/343 privind prezumtia de nevinovatie si dreptul la un proces echitabil (directiva de altfel obligatorie pentru toate statele membre ale UE); punerea in acord a legislatiei penale cu deciziile CCR (decizii care sunt definitive si general obligatorii); punerea in acord a legislatiei penale nationale cu deciziile CEDO (de asemeni sunt obligatorii pentru Romania)".

Codrin Stefanescu i-a rugat pe semnatarii scrisorii sa analizeze o situatie: "daca in viitorul apropiat, in urma receptiilor sau intalnirilor pe care le organizeaza, nu exista riscul ca domnul Ludovic Orban sa faca vreo plangere penala pentru tradare de tara, iar DIICOT sa deschida o ancheta penala, doar pentru ca invitatii conspira si spioneaza impreuna cu gazdele din ambasada".

"Pentru ca, stimati ambasadori, asta se petrece in Romania. Acum! Guvernul este anchetat de DIICOT pentru spionaj si inalta tradare de tara, motivul fiind intalnirile oficiale cu omologii lor din Israel. Deci, asta numesc eu Stat Paralel si putere oculta in Romania si asta ar trebui sa va ingrijoreze si pe dumneavoastra", a adaugat Codrin Stefanescu.

Joi, SUA, Belgia, Canada, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Suedia, "parteneri si aliati internationali ai Romaniei", au facut "apel la toate partile implicate in modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala sa evite schimbarile care ar slabi statul de drept sau capacitatea Romaniei de a lupta impotriva infractionalitatii si coruptiei". "Romania a demonstrat un progres considerabil in combaterea coruptiei si construirea unui stat de drept eficient. Ii incurajam pe romani sa continue pe aceasta cale", se arata in mesajul transmis de aceste tari.