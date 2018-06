"Care era problema? Parlamentul a fost sesizat cu ceva, Parlamentul a analizat si a respins. Parlamentul era obligat sa tina cont de una dintre acele observatii? Nu. Parlamentul a tinut cont de observatiile - si va tine in continuare... Si la 317 a respins. Banuiesc ca, daca vom fi sesizati si cu 303, - ca este acum la promulgare -, vom analiza. Dar asta nu inseamna ca exista o obligatie a Parlamentului sa tina cont de acele observatii. Am tinut cont de toate observatiile si criticile CCR", a spus Iordache, citat de romanialibera.ro.

"In aplicarea prevederilor art. 77 alin. (2) din Constitutie, la data de 15 iunie a.c. Presedintele Romaniei a formulat o cerere de reexaminare cu privire la Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara. Motivele de reexaminare, structurate in 19 puncte si dezvoltate pe 27 de pagini, vizau atat aspecte ce tin de necesitatea reglementarii ori de modul in care dispozitiile nou introduse se integreaza in sistemul normativ, cat si respectarea normelor de tehnica legislativa de natura sa asigure coerenta actului normativ. Camera Deputatilor, in calitate de prima Camera sesizata, a reexaminat legea dedusa controlului de constitutionalitate in ziua de 18 iunie a.c. (in aceasta zi, legea in cauza fiind repartizata de catre Biroul permanent comisiei juridice, care a intocmit raportul; in aceeasi zi, legea a fost inscrisa pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor, care dupa ce a adoptat-o a transmis-o Senatului, spre dezbatere si adoptare). Cu aceeasi celeritate, Senatul, in calitate de Camera decizionala, doua zile mai tarziu a adoptat legea dedusa controlului de constitutionalitate in forma transmisa initial la promulgare, respingand implicit cererea de reexaminare.

Desi motivele din cererea de reexaminare trimiteau la texte concrete din legea criticata, din rapoartele comisiilor sesizate in fond ale ambelor Camere ale Parlamentului nu rezulta care sunt ratiunile pentru care s-a ajuns la solutia respingerii acestora. De asemenea, lipsa acestor argumente ori a dezbaterii motivelor cererii de reexaminare reiese si din dezbaterile plenului Camerei Deputatilor. Spre deosebire de Camera, la Senat, plenul a respins, fara vreo motivare, amendamentele formulate", se arata in sesizare.