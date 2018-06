"Recunoasterea de catre statele partenere a progresului demonstrat de Romania in combaterea coruptiei si construirea unui stat de drept eficient, arata, inca o data, eforturile pe care institutiile statului le depun in mod constant pentru a asigura respectarea legii si a angajamentelor Romaniei, atat in cadru european cat si in cadru international.

Reiteram ca institutiile statului au un dialog permanent si transparent cu institutiile europene si internationale inclusiv pe Legile Justitiei, in vederea facilitarii unei cooperari internationale eficiente si respectarii de catre Romania a tuturor angajamentelor in plan international.

Procesul de amendare a legislatiei in domeniul penal reprezinta un atribut al Parlamentului, acordat prin Constitutie, iar etapele acestui proces sunt respectate, inclusiv din perspectiva consultarii publice si a dialogului cu cetatenii. Reiteram ca procesul de amendare este in curs de derulare, aceste legi urmand a intra in vigoare numai dupa adoptarea acestora de catre Parlament si respectiv promulgarea de catre Presedintele Romaniei.

Subliniem ca intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei fac parte din prioritatile asumate prin programul de guvernare 2018-2020", arata MAE.