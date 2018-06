Parlamentarii comisiei au finalizat joi o prima dezbatere asupra Codului penal, urmand ca lucrarile sa fie reluate luni, de la ora 10,30.

"Am ajuns la 270 (articolul - n.r.). O serie de amendamente preluate fie de la CSM, fie de la asociatiile profesionale, fie au fost modificari in concordanta cu deciziile Curtii. Vom continua luni, la ora 10,30, pana atunci asteptam observatii, propuneri, fie ca vor veni de la colegii nostri, fie ca vor veni de la Ministerul Justitiei. In ceea ce priveste abuzul in serviciu, pentru ca este o chestiune care va preocupa, in acest moment avem peste 30 de amendamente cu prag mai mare, prag mai mic sau fara prag sau redefinit si asteptam o pozitie si din partea Ministerului de Justitie pentru acest articol", a declarat Florin Iordache, la finalul sedintei de joi.

Deputatul PSD a sustinut ca articolul 297 "nu reprezinta o prioritate", informeaza Agerpres.

"Repet: pentru noi nu a fost o prioritate si nu este nici in continuare o prioritate numai articolul 297. Credem ca intreg Codul penal trebuie pus in concordanta cu directivele, cu deciziile Curtii, cu hotararile CEDO si asa mai departe si cu Codul de procedura penala, care a fost dezbatut prin Parlament si in acest moment este supus controlului de constitutionalitate", a adaugat Florin Iordache.