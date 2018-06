"Actiunile majoritatii PSD-ALDE se vad la fel de toxic si din exterior. Comunicatul emis de cele 12 state partenere demonstreaza ca USR lupta pentru o cauza care beneficiaza din plin de sprijinul aliatilor Romaniei. Ceea ce vor sa faca Liviu Dragnea si majoritatea PSD-ALDE in aceste zile ne indeparteaza nu doar de statul de drept si de lupta anti-coruptie, dar si de valorile democratice europene si euro-atlantice. Incercarile disperate ale majoritatii parlamentare si ale guvernului de a scapa infractorii de raspunderea penala ne costa neacceptat de mult. Aliatii nostri nu abandoneaza Romania in mainile lui Liviu Dragnea. Nici USR nu o va face!", a declarat Dan Barna, potrivit unui comunicat al formatiunii.

USR recunoaste in declaratia celor 12 state partenere si aliate ale Romaniei propriile valori si puncte de vedere, considerand ca actiunile PSD-ALDE reprezinta nu doar un imens pas inapoi in ce priveste lupta anti-coruptie, dar si in lupta impotriva infractionalitatii de orice fel si marcheaza un atac impotriva democratiei si a statului de drept in Romania. Uniunea Salvati Romania raspunde la apelul declaratiei privind sprijinul expertilor juridici internationali si anunta ca este pregatita sa lucreze impreuna cu acestia pentru identificarea unei solutii la criza prin care trece statul roman sub conducerea PSD-ALDE, mentioneaza sursa citata.