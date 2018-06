"N-as vrea sa comentez inceperile de urmariri penale, fie si in rem, pentru ca nu am elementele necesare. Am vazut sesizarea depusa de Ludovic Orban, mi s-a parut ca este un soi de pamflet foarte putin reusit, iar ideea ca s-ar fi produs un act de tradare este absolut ridicola. Nu cunosc elementele, dar responsabilitatea este a celor care semneaza aceste acte, inclusiv inceperea urmaririi penale in rem, in personam, sau alte acte, rechizitorii, clasari", a spus Serban Nicolae, joi, la Senat, potrivit Agerpres.

DIICOT a inceput urmarirea penala in rem in dosarul intocmit de anchetatori in urma plangerii depuse de presedintele PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila si a presedintelui PSD, Liviu Dragnea. Plangerea este legata de memorandumul privind mutarea ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.

Sursele citate au aratat ca decizia a fost luata pe data de 7 iunie pentru infractiunea de inalta tradare si divulgarea secretului care pericliteaza securitatea nationala.