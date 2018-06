Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale, joi, 28 iunie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara.

In motivarea presedintelui la sesizarea depusa la CCR sunt invocate articole din Constitutie si din regulament, care stabilesc exact cum se desfasoara procedura de reexaminare a legilor, informeaza Digi24.

Va reamintim ca proiectul a fost contestat de Opozitie la CCR imediat ce a iesit din Parlament, apoi de presedintele Romaniei, care a cerut reexaminarea legii si a cerut parlamentarilor sa reexamineze o serie de legi, pe care a explicat punctual de ce nu le considera in regula pentru a intra in vigoare.

Potrivit sesizarii, Parlamentul trebuie sa reexamineze toate textele de lege la care face referire cererea presedintelui Romaniei, precum si pe cele care au legatura cu acestea, asigurandu-se succesiunea logica a ideilor si coerenta reglementarii. In acest context se impune a fi modificate chiar si unele dispozitii ale legii care nu au fost in mod expres cuprinse in cererea de reexaminare, dar care sunt in mod indisolubil legate de acestea (Decizia nr. 63 din 13 februarie 2018, paragraful 46).

Prin urmare, si in privinta legii adoptate ca urmare a admiterii cererii de reexaminare, in masura in care un text legal nu a format obiectul reexaminarii, el nu poate forma obiectul controlului de constitutionalitate a legii reexaminate.