"Sica Mandolina la 'un pas' sa devina prim-ministru!

Dupa sapte zile in care de trei ori pe zi ne explica pe toate televiziunile faptul ca are negocieri sofisticate cu UDMR, ALDE, fractiuni din PSD, minoritati sau cu smenarul politic Victor Ponta, astazi am vazut rezultatul. Ne-au lipsit nu mai putin de 66 voturi ca sa treaca motiunea.

Le-am dat pesedistilor ocazia ideala sa-si clameze legitimitatea exact cand erau in colt dupa esecul revolutiei fiscale si condamnarea lui Dragnea care ii facea sa se sfasie din interior.

Sica, tu pricepi cata dezamagire am produs oamenilor care ies zilnic in strada in toata tara, electoratului nostru care a crezut ca tu chiar poti negocia ceva cu partidele parlamentare?

Sica, decat sa te mai dai presedinte al partidului bratienilor, mai bine iti cauti un loc de munca.

Salutare, Sica! Ai fost la 66 voturi sa devii prim – ministru", a scris Traian Basescu pe Facebook.